In Palma de Mallorca soll in unmittelbarer Meernähe ein neues privates Krankenhaus entstehen. Konkret ist die Einrichtung in der Straße Callao neben dem Konferenzzentrum Palacio de Congresos im südöstlichen Stadtteil Nou Llevant geplant. Das Krankenhaus soll im Jahr 2029 fertig sein und den Namen "Portitxol" tragen.

Das Krankenhaus wird von den beiden Versicherungsgesellschaften Mapfre und Sanitas geplant, soll über 58 Zimmer mit 89 Betten verfügen und rund 63 Millionen Euro kosten. Das Projekt sieht fünf hochmoderne Operationssäle vor, mehrere medizinische Fachrichtungen, darunter Physiotherapie und Zahnmedizin, und zwei Endoskopiesäle sowie zwei MRTs und einen CAT-Scanner. Daneben sind elf Notaufnahmeräume geplant. Insgesamt soll das Krankenhaus eine Fläche von mehr als 15.000 Quadratmetern umfassen und jährlich mehr als 150.000 Patienten versorgen können. Außerdem rechnen die Projektentwickler damit, dass durch die Einrichtung mehr als 900 neue direkte und indirekte Arbeitsplätze entstehen. Es heißt, dass die nächsten Planschritte vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen erfolgen. Palma setzt eine Zusammenarbeit fort, die auf der Halbinsel begann Die Ankündigung dieses Krankenhauses erfolgt nur wenige Monate, nachdem Mapfre und Sanitas Ende letzten Jahres bekannt gegeben hatten, dass sie in Barcelona ein gemeinsames Krankenhaus bauen werden. Das Krankenhaus in Palma wird das zweite Projekt dieser Art sein. "Dies ist der zweite Meilenstein in einer Vereinbarung zwischen zwei führenden Unternehmen, deren Ziel es ist, so vielen Menschen wie möglich die beste Gesundheitsversorgung zukommen zu lassen, in diesem Fall in Palma", sagte Iñaki Peralta, CEO von Sanitas. Das Krankenhaus Portitxol soll Versicherten aller Krankenkassen offen stehen. Wer sich dafür interessiert, in Spanien eine private Krankenversicherung abzuschließen, dem sei dieser Artikel empfohlen: MM machte den Check: Für wen lohnt sich eine private Krankenversicherung auf Mallorca? Eine hiesige deutsche Ärztin und eine Versicherungsmaklerin geben Tipps, was zu beachten ist.