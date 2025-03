Das renommierte US-Wirtschaftsmagazin Forbes hat Palma de Mallorca in die Liste der 100 sehenswertesten Städte der Welt aufgenommen, die man 2025 besuchen sollte. Die balearische Hauptstadt belegt dabei Platz 54 im internationalen Ranking. Ausschlaggebend für die Platzierung sind Palmas reiche Kultur, die erstklassige Gastronomie, das historische Erbe sowie die moderne Ausstrahlung Stadt.

Bei der Auswertung wurden insgesamt 50 verschiedene Kriterien berücksichtigt. Besonders wichtig waren dabei die wirtschaftliche und unternehmerische Leistung, die Attraktivität für den Tourismus, die Infrastruktur, die politische Stabilität, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte sowie die Nachhaltigkeit der Metropolen. Den Spitzenplatz sicherte sich – wie bereits im Vorjahr – Paris. Die Forbes-Expertenjury begründete dies mit der herausragenden Tourismusbilanz der Stadt: "Paris hat im Jahr 2024 mit mehr als 17 Millionen Touristenankünften eine unangefochtene globale Vormachtstellung."

Unter den Top Ten fanden sich gleich zwei spanische Destinationen: Madrid belegte den zweiten Platz, während Barcelona Rang zehn erreichte. Auch weitere europäische Städte schnitten hervorragend ab, darunter Rom (Platz vier), Mailand (Platz fünf) und Amsterdam (Platz sieben).

Die Balearenhauptstadt gehört zu den sehenswertesten Reisezielen weltweit, wofür diverse Nominierungen und Auszeichnungen sprechen. (Foto: Majorca Bulletin)

Palma de Mallorca belegt in mehreren Rankings Spitzenplätze

In der mittleren Lage der Tabelle folgen weitere spanische Städte dicht aufeinander, wie etwa Sevilla (58) und Valencia (Platz 59). Palma wird jährlich von 2,5 Millionen Reisenden besucht. Diese nennenswerte Forbes-Auszeichnung für die Balearen-Kapitale kommt zu weiteren hinzu, wie etwa dem "Best in Travel"-Awards des Lonely Planet, der bei der diesjährigen Ausgabe der Tourismusmesse Fitur in Madrid überreicht wurde. Hinzu kommt die Wahl zur "Best Urban Destination" bei den National Geographic Travel Readers' Choice Awards 2025.

Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung Ultima Hora schreibt, spiegeln diese Auszeichnungen und Nominierungen die wachsende Anerkennung Palmas als Reiseziel der Spitzenklasse wider. "Die Stadt vermag es, ihr Image auf internationaler Ebene aufgrund ihrer Authentizität, ihres kulturellen Angebots und ihrer vielfältigen touristischen Attraktionen das ganze Jahr über aufrechtzuerhalten."