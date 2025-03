Augen auf beim Matratzenkauf: Auf Mallorca hat vor einigen Tagen eine Betrugsmasche begonnen, bei der für übertriebene Preise gewöhnliche Matratzen, Kopfkissen und Matratzenauflagen verkauft werden, die angeblich wundersame heilende Wirkungen besitzen sollen. Die Produkte werden bei kostenlosen Mittag- und Abendessen beworben und kosten bis zu 5000 Euro.

Über den sogenannten "Matratzenbezug-Betrug" wurde bereits in mehreren Städten auf dem spanischen Festland berichtet und nun hält er auch auf Mallorca Einzug. Das verantwortliche Unternehmen hält seit Kurzem entsprechende Veranstaltungen in Santa María ab und es wird vermutet, dass die Werbe-Tour bald auch in Palma und anderen Städten wie Inca oder Manacor Halt machen wird.

Potentielle Käufer werden über Facebook zu kostenlosen Mittag- oder Abendessen in einem Restaurant eingeladen. Die Voraussetzung, um sich für eine solche Veranstaltung zu qualifizieren, ist ein Mindestalter von 45 Jahren. "Mir fiel auf, dass keine anderen Personen im Restaurant waren und dass nach dem Vortrag die Vertreter des Unternehmens, das angeblich in Madrid ansässig ist und die Produkte vorgestellt hatte, verschwanden", sagte ein Teilnehmer der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Zielgruppe: alte, leichtgläubige Menschen

Das Unternehmen behauptet, dass seine Produkte die Auswirkungen von Krebs lindern oder bei Krampfadern oder Kopfschmerzen helfen könne. "Sie haben es auf Menschen abgesehen, die verletzlich oder leicht zu überzeugen sind", fügt der anonyme Teilnehmer hinzu und verweist insbesondere auf Gruppen wie ältere Menschen, die Angst vor Krankheiten haben.

Mit seiner Beschwerde will der "Ultima Hora"-Informant verhindern, dass andere Menschen auf Mallorca oder anderswo in die Falle tappen und glauben, dass sie Heilmittel kaufen, die wissenschaftlich nicht bewiesen sind. Der Teilnehmer verließ die Veranstaltung übrigens, ohne etwas zu kaufen, "also warfen sie mir einen bösen Blick zu. Ich habe ihnen gesagt, dass ich nichts von dem glaube, was sie sagen, dass eine Matratzenauflage keine Wunder bewirken kann."