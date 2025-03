Sturmtief Jana hat am Montag auf Mallorca teilweise für schwere Schäden gesorgt. Besonders heftig traf es die Inselmitte. Im Weindorf Binissalem bildete sich eine Windhose, die von der Autobahn aus gut zu sehen war. In einem spektakulären Video, das der Wetterdienst "Meteo de les Illes" auf X veröffentlichte, ist der Wirbel deutlich zu erkennen. Zum Video geht es hier.

Mini-Tornado? Meteorologen klären auf!

Laut María José Guerrero von der spanischen Wetterbehörde Aemet handelte es sich um eine sogenannte "Tuba" – also eine Windhose, die wie ein kleiner Tornado aussieht, aber den Boden nicht berührt. "Es ist ein schnell rotierender Luft- und Wasserdampfwirbel, der sich aus einer Gewitterwolke bildet", so die Wetter-Expertin. Ein echter Tornado – oder Cap de Fibló, wie er auf Mallorquinisch heißt – war es nicht. Aber die Sturmböen am Montag waren stark genug, um erhebliche Schäden anzurichten.

Auch in Palma wütete das Unwetter. Besonders betroffen: das Industriegebiet Can Valero. Dort deckten Sturmböen sogar das Dach einer Lagerhalle ab! Das sorgte für Panik an der benachbarten Schule Aula Balear. Doch die Schulleitung beruhigte sofort: "Alle Schüler sind wohlauf."

Mallorca bleibt in Alarmbereitschaft

Mittlerweile hat sich das Wetter auf Mallorca zwar wieder gebessert, doch bereits am Donnerstag wird die Insel von Tief Konrad erfasst. Die heranziehende Unwetterfront bringt Regen und Sturm mit sich und sorgt ab dem Wochenende zudem für einen spürbaren Temperatursturz.