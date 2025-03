Bei einer erneuten Razzia in Mallorcas Inselhauptstadt Palma hat die Nationalpolizei fünf Männer festgenommen. Ihnen werfen die Ermittlungsbehörden unter anderem Drogenhandel und Vertoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt vor. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, stellten die Beamten bei dem Einsatz mehr als ein Kilogramm Kokain sicher. Überdies hoben sie zwei Marihuana-Plantagen mit insgesamt 274 Pflanzen aus.

Die mehrmonatigen Ermittlungen seien von der Einheit für organisierte Kriminalität (UDYCO) geleitet worden, hieß es seitens der Behörden. Demnach fand der groß angelegte Einsatz am zurückliegenden Montag im Stadtviertel La Soledad statt. Dabei hätten die Beamten insgesamt vier Hausdurchsuchungen durchgeführt, eine davon in einem "bunkerähnlichen Verkaufspunkt".

An dem Großeinsatz waren Sicherheitsbeamte unterschiedlicher Einheiten beteiligt darunter von der Kripo, schnellen Eingreiftruppe sowie Hundestaffel. Auch aus der Luft wachten Hubschrauber und Drohnen über den Einsatz in dem berüchtigte Brennpunktviertel.

Bei den Durchsuchungen hätten die Beamten zwei Marihuana-Plantagen entdeckt, gaben die Behörden in einer Pressemitteilung am Dienstag bekannt. Eine habe "87 Pflanzen im Anfangsstadium" umfasst, die andere 187 bereits produzierende Pflanzen. In einer der Wohnungen sei zudem mehr als ein Kilogramm Kokain gefunden worden. Der Verkaufspunkt sei "wie ein Bunker" gesichert gewesen – mit gepanzerten Türen, Betonmauern und Stahlstangen.

In dem "Bunker" stießen die Beamten auf einen Mann, der versucht haben soll, sich des Kokains und Bargelds in einem Innenhof zu entledigen. Insgesamt seien fünf spanische Staatsangehörige festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Neben den Drogen und dem Bargeld stellten die Beamten auch eine Machete sicher.

La Soledad ist längst nicht das einzige Viertel in Palma, das sich dem Drogenhandel verschrieben hat. Erst vor wenigen Tagen hatte Bürgermeister Jaime Martínez eine härtere Gangart gegen die historischen Clans im slumartigen Vorort Son Banya angekündigt. Dort errichteten die Drogenbosse in jüngster Vergangenheit in Eigenregie nicht nur bauliche Barrikaden, um sich vor überraschenden Razzien der Polizei abzusichern. Die verschiedenen Verkaufspunkte bauten sie überdies mit Leuchtreklamen im Stile Las Vegas' aus. Die bunten Lichter sollen ortsfremde Kunden zu nächtlicher Stunde den Weg zur Drogen weisen.

Die Polizei ruft die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Bekämpfung des Drogenhandels auf. Anonyme Hinweise könnten per E-Mail an antidroga@policia.es oder über die Webseite www.policia.es gegeben werden.