Flugblatt-Aktion: Hausbesitzer in Sóller erhalten mysteriöse Kaufangebote

Im beliebten Urlaubsort Sóller auf Mallorca häufen sich Beschwerden von Einwohnern über zweifelhafte Kaufangebote für ihre Häuser. Wie betroffene Anwohner in sozialen Medien berichten, hätten sie in den zurückliegenden Tagen wiederholt "aggressive Offerten" in ihren Briefkästen vorgefunden. Das Kuriose an der Sache: In keinem Fall hätte die Immobilie zum Verkauf gestanden, nahm am Dienstag die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" das Thema auf.

Besonders Hauseigentümer im historischen Stadtkern sollen von dieser mysteriösen Flugblatt-Kampagne betroffen sein. Die Angebote sollen offenbar den Eindruck erwecken, von einer Privatperson zu stammen, argwöhnen die Betroffenen. In Wirklichkeit, so die Vermutung vieler, stecke eine finanzkräftige Investmentfirma dahinter. Angesichts kräftig steigender Immobilienpreise wolle sich ein solcher Fonds möglichst viele Objekte als Spekulationsmasse unter den Nagel reißen, glauben die Anwohner. "Ich kaufe das Haus, wie es ist, es muss weder ausgeräumt noch gereinigt werden", heißt es auf einem Flugblatt, das von einer angeblichen "Paula" unterzeichnet ist. Gleichzeitig werden die Anwohner auf dem Schriftstück angehalten, Informationen über weitere zum Verkauf stehende Objekte weiterzugeben. Die kommunale politische Gruppierung Més per Sóller schaltete zu Wochenbeginn auf Gegenangriff. Mit einem selbst verfassten Flugblatt fordert sie die Möchtegern-Käufer auf, die Bewohner nicht länger zum Verkauf ihrer Häuser zu drängen. In der Anrede setzte sie den Namen "Paula" in Anführungszeichen.