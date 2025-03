Am Mittwochmorgen hat sich auf dem Passeig Marítim in Palma ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden – zum Glück nur leicht. Der Crash, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, geschah gegen 7.40 Uhr in Höhe der Kathedrale, nahe dem Parc de la Mar.

Ersten Informationen der Lokalpolizei zufolge kollidierten die Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache und blockierten anschließend mehrere Fahrspuren. Der Unfall sorgte im morgendlichen Berufsverkehr für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Ähnliche Nachrichten Direkt vor der Kathedrale von Palma entsteht ein neues Hotel mit Restaurant und Rooftop-Bar Mehr ähnliche Nachrichten Trotz Polizei an allen Ampeln: Langer Rückstau bis El Molinar Rettungskräfte, darunter mehrere Krankenwagen, Feuerwehr und die Polizei, waren rasch vor Ort. Die Einsatzkräfte standen bereit, um gegebenenfalls Insassen aus den Fahrzeugen zu befreien. Die Beteiligten wurden vor Ort medizinisch versorgt, es handelte sich laut Angaben der Sanitäter um leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Rückstau reichte bis auf die Flughafenautobahn (Ma-19). Vor allem an der Kreuzung vor dem Kongresspalast ging zeitweise gar nichts mehr. Um ein völliges Chaos zu verhindern, regelte die Polizei an allen Ampeln zwischen El Molinar und der Innenstadt den Verkehr. Dennoch dürften viele Pendler zu spät zur Arbeit gekommen sein.