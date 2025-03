Big Brother is watching you! In Manacor auf Mallorca werden bald 14 neue Überwachungskameras installiert. Die genauen Standorte wird die Lokalpolizei der Stadt festlegen. Die Maßnahme soll dazu beitragen, die Bürger Manacors "zu zivilisierterem Verhalten" zu bewegen.

Der Beschluss, die Überwachungskameras zu installieren, geht auf die jüngste Plenarsitzung des Stadtrats zurück. Darin wurde auf Antrag der Volkspartei PP der Schritt einstimmig beschlossen. Das Regierungsteam des Rathauses hat bestätigt, dass die Geräte bereits angeschafft wurden. Es ist das erste Mal, dass Manacor über ein solches Überwachungssystem verfügen wird. Lokalpolizei entscheidet, wo die Kameras installiert werden Der Delegierte für Sicherheit, Mateu Marcè, erklärte, dass "für die Anbringung der Kameras kein formeller Antrag erforderlich ist, sondern der technische Bericht der Lokal- und der Nationalpolizei ausreicht". Die beiden Organe haben bereits die entsprechenden Berichte veröffentlicht, in denen die Bereiche für die Installation der Kameras nach ihren Kriterien festgelegt sind. "Die Lokalpolizei fasst nun beide Dokumente zusammen, um die endgültigen Standorte festzulegen und die Installation durchführen zu können." Ähnliche Nachrichten Ausflugstipp: Die schönsten Seiten von Manacor Mehr ähnliche Nachrichten Die Überwachungskameras werden von der Zentrale der Lokalpolizei überwacht, wo die Polizei rund um die Uhr präsent ist. Die videoüberwachten Bereiche werden dann entsprechend beschildert. Besondere Lärmschutzzone im Zentrum kommt Parallel dazu, ebenfalls um das Zusammenleben in Manacor zu verbessern, genehmigte die Stadtverwaltung in derselben Plenarsitzung die Ausweisung des Stadtzentrums als "besondere Lärmschutzzone". Die neue städtische Verordnung reagiert auf zahlreiche Beschwerden von Anwohnern und legt Maßnahmen zur Verringerung der Lärmbelastung durch nächtliche Freizeitaktivitäten fest. Zu den Maßnahmen gehören eine Verringerung der Geschäftszeiten von Lokalen, Einschränkungen bei der Nutzung von Terrassen und die Aussetzung der Erteilung neuer Lizenzen für Diskotheken, Nachtclubs, Bingohallen und andere Freizeitaktivitäten. So müssen die von der Verordnung betroffenen Lokale um 23 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen um Mitternacht schließen. Terrassen müssen ohne Ausnahme um 22 Uhr schließen. Der Geltungsbereich der Lärmschutzzone umfasst das Gebiet um die Plaza de la Constitución und mehrere angrenzende Straßen.