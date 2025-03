Im Herzen von Palmas Problemviertel Son Gotleu hat sich ein engagiertes Bataillon von Straßenkehrern der Stadtwerke Emaya daran gemacht, die Straßen von Müll zu befreien. In der Calle Pico Teide, einem Brennpunkt des Viertels, räumen sie die Straßen auf. Parallel dazu trifft ein Abschleppwagen ein, um 18 Autos zu entfernen, die illegal geparkt wurden. Die Entsorgung des Mülls ist ein hartnäckiges Problem, das vor allem auch in den privaten Bereichen der Wohnhäuser zu finden ist und den Alltag der Anwohner erschwert.

Mohamed Boutoil, der neue Vorsitzende der Nachbarschaftsvereinigung von Son Gotleu, ist ein Mann mit tiefen Wurzeln in diesem Viertel. Aufgewachsen in Son Gotleu kennt er die Schattenseiten des Bezirks nur zu gut. Seit dem Tod des vorherigen Vereinsvorsitzenden, Ginés Quiñonero, hatte es jahrelang keine aktive Organisation gegeben, die sich um die Belange der Bewohner kümmerte. Nun hat Boutoil die Zügel in die Hand genommen und setzt sich für einen dringend benötigten Wandel ein.

Mohamed Boutoil.

"Son Gotleu ist jetzt sauberer als das Nobelviertel Son Vida. Es ist fast so, als könnte hier ein ausländischer König in seiner Limousine vorfahren", sagte Boutoil mit einem leicht ironischen Unterton. Doch hinter diesem sarkastischen Kommentar verbirgt sich eine tiefere Realität: Son Gotleu hat sich über die Jahre hinweg zunehmend verwahrlost. Leere Einkaufswagen, die aus Supermärkten gestohlen wurden, und tonnenweise Müll prägen noch immer das Straßenbild.

Der neue Vorsitzende ist jedoch nicht gewillt, die Augen vor den härteren Realitäten des Viertels zu verschließen. "Son Gotleu ist mittlerweile in den Händen der Mafia", so Boutoil. "Viele Nachbarn, sowohl Einheimische als auch Zugewanderte, trauen sich nicht einmal, für ein paar Stunden das Haus zu verlassen, aus Angst, nach ihrer Rückkehr, sogenannten Okupas oder Kriminellen in ihren Wohnungen vorzufinden."

In Son Gotleu gehört es zur traurigen Normalität, dass Bürgersteige und öffentliche Plätze von Autos blockiert sind, die illegal abgestellt werden. Boutoil sieht den Verfall des Viertels besonders in den letzten Jahren als unaufhaltsam an. "Viele Häuser haben nicht einmal mehr Türen", beklagt er die missliche Lage, in der sich viele Anwohner täglich befinden.

Auf den Straßen und vor den Häusern des Problem-Barrios sieht man leere, aus Supermärkten gestohlene Einkaufswagen und tonnenweise Unrat.

Der Problem-Kiez ist im Laufe der Jahre immer stärker verwahrlost

Die Initiative, dem Verfall entgegenzuwirken, wird von den Bewohnern mit großer Erleichterung aufgenommen. "Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung", sagt Julián, ein spanischer Anwohner. "Vor den Aufräumarbeiten sahen die Gärten vieler Häuser aus wie ein einziges Chaos. Wir haben uns zusammengetan, um bei den Reinigungsarbeiten zu helfen." Doch trotz der positiven Veränderungen herrscht weiterhin Angst unter den Anwohnern. "Viele leben in ständiger Furcht vor Repressalien von Clan-Bossen, die das Viertel beherrschen", erklärt Julián.

In Son Gotleu gehört es zur Normalität, dass Bürgersteige und öffentliche Plätze einfach unrechtmäßig von den Anwohnern mit Autos zugeparkt werden.

In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von Palma hofft die neue Nachbarschaftsvereinigung jetzt, den gefährdeten Stadtteil von den Fesseln des Verfalls zu befreien und ihm ein neues Gesicht zu verleihen. Ein langer Weg liegt noch vor ihnen, doch die ersten Schritte hin zu einer saubereren und sichereren Zukunft für Son Gotleu sind nun endlich getan.