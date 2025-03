Schnee, Dauerregen, Sturmwarnung: Jetzt wird es nochmal richtig ungemütlich auf Mallorca

Das Wetter auf Mallorca ist in diesen Tagen so grau und unfreundlich wie selten. Nunmehr seit fast zwei Wochen zeigt sich der Himmel oft dicht bewölkt, immer wieder regnet es und es ist windig. Nach Tief Jana hat es eine kleine Verschnaufpause für Einheimische, Residenten und Urlauber gegeben – doch am Donnerstag zieht schon wieder ein neues Sturmtief auf: "Konrad" soll wieder einmal für ungemütliches Wetter auf der Insel sorgen.

Der Donnerstag beginnt erst einmal vielerorts mit Sonnenschein und angenehmen Werten. Über den Tag werden bis 19 Grad in Alcúdia, 18 Grad in Palma de Mallorca und Sóller erwartet. Vormittags trüben nur wenige Wolken den Himmel. Wer Ausflüge oder Wanderungen plant, sollte morgens zeitig aus dem Haus, denn zum Nachmittag wird sich die Wetterlage ändern.

Es wird stürmisch

Ab 14 Uhr am Donnerstag gilt die Wetterwarnstufe Gelb für folgende Bereiche Mallorcas und ist noch einmal ausgeweitet worden: den Südosten, Süden, Südwesten, Westen sowie für das Tramuntana-Gebirge. Laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, kann es Starkregen geben. Auch können "starke bis sehr starke Böen in Verbindung mit Gewittern" auftreten. Bis Mitternacht wird die Warnstufe Gelb aufrechterhalten. Regen und Schauer können aber auf der gesamten Insel herunterkommen.

Auch am Freitag gilt eine Wetterwarnstufe, allerdings nur für einige Küstenbereiche. Vom Osten bis in den Westen werden bis zu drei Meter hoher Wellengang sowie Sturmböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde erwartet. Zwischen 6 und 16 Uhr soll es stürmisch werden. Ebenfalls werden die Tageshöchstwerte spürbar zurückgehen: 15 Grad werden in Algaida und Sóller erwartet sowie 16 Grad in Santanyí. Weiterhin sind vielerorts Regen und Schauer angesagt.

Neuer Schnee angekündigt

Für den Samstag ist auf Mallorca sogar noch einmal Schnee angekündigt. Wie ein Sprecher der Aemet gegenüber der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora mitteilte, wird die Schneefallgrenze am Samstagmorgen auf 1000 Meter sinken. So könnten sich die Gipfel des Tramuntana-Gebirges weiß färben. Im Rest der Insel muss vor allem am Samstagvormittag noch einmal mit Regen gerechnet werden, im Laufe des Tages könnte es aber auch mal trocken bleiben. Parallel dazu werden 13 Grad in Algaida und 14 Grad in Sóller erwartet, Palma de Mallorca schafft um die 15 Grad an Topwerten.

Am Sonntag soll es laut der aktuellen Wettervorhersage wieder ein wenig milder werden, dennoch kann es weiter nass und regnerisch bleiben. In Richtung kommender Woche sehen die Aussichten aktuell nicht besser aus: Das nasse und wechselhafte Wetter soll sich fortsetzen. Dass es auf der Insel mehrere Tage am Stück grau und nass ist, kommt eher selten vor. Auch andere Teile Spaniens erleben seit rund zwei Wochen Dauerregen und -grau, wie etwa Madrid und Barcelona. In den sozialen Netzwerken kursieren schon seit Tagen zahlreiche Videos, in denen sich die Menschen über die ungewöhnliche Wetterlage lustig machen.