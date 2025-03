Er war am Straßenrand unterwegs: Mann auf Mallorca-Autobahn von Auto überrollt

In der Nähe von Palma de Mallorca ist auf einer Autobahn in der Nähe des Einkaufszentrums Alcampo ein Mann von einem auto überrollt und dabei schwer verletzt worden. Medienberichten zufolge ereignete sich der Zwischenfall in der Nacht zum Donnerstag gegen 3 Uhr am Kilometer 1 der Ma-30, die das Palma-Viertel Son Ferriol und die Schnellstraße nach Manacor mit der Inca-Autobahn verbindet.

Der Mann bewegte sich am Rande der Straße, als er von dem Fahrzeug erfasst wurde. Das Opfer trug keinen Ausweis bei sich und wurde sofort mit schwren Verletzungen in Krankenhaus von Son Espases gebracht. Es wird dvon ausgegangen, dass sich der Mann selbst in Gefahr begeben hatte, da an dieser Autobahn die Fahrzeuge sehr schnell unterwegs sind. Ähnliche Nachrichten Lastwagen überschlagt sich drei Mal: Kilometerlange Staus auf Mallorca-Autobahn Mehr ähnliche Nachrichten Auf Mallorca gibt es mehrere Autobahnen Die Ma-30 ist noch gar nicht so alt. Sie ist eine weitere Umfahrung von Palma und wurde ersonnen, um den dichten Verkehr in der Kapitale zu entzerren. Es ist angedacht, sie Richtung Meer und Tramuntana etwas zu verlängern. Neben der Ma-30 gibt es auf Mallorca noch die Autobahn zwischen Palma und Inca, die Flughafen-Autobahn mit Verlängerung nach Llucmajor, die Autobahn von Palma nach Andratx und die mehrspurige Schnellstraße von der insel-Hauptstadt und Manacor.