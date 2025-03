So hart ist die Realität von Obdachlosen am Airport von Palma de Mallorca

Sie fristen ihr Dasein in einer Schattenwelt an den großen Flughäfen wie den Airports von Mallorca, Madrid, Barcelona und den Kanarischen Inseln: Die Rede ist von einem Heer von Hunderten von Obdachlosen, die nach Schicksalsschlägen wie einem Jobverlust oder der Abhängigkeit von Sozialhilfe kein Geld mehr haben, um die Miete einer Wohnung zu zahlen.

Wie spanische Medien berichten, sind die Obdachlosen am Flughafen Madrid-Barajas zu einem landesweiten Symbol für eine Realität geworden, die sich in Spanien zunehmend verschärft. Nach den Zählungen eines mallorquinischen Instituts, das sich für soziale Belange einsetzt, befinden sich täglich 41 wohnsitzlose Personen am Flughafen Son Sant Joan auf Mallorca. Im Winter steigt diese Zahl sogar noch weiter an.

Einer von ihnen ist der 50-jährige José Antonio aus Valencia. Der Spanier sagte, er schätze sich glücklich, seit September 2023 auf dem Parkplatz des Airports zu schlafen. Schließlich würden die 650 Euro Sozialhilfe mi Monat nicht ausreichen, um die Miete für ein Zimmer zu zahlen. Die Balearen lagen 2024 mit einer Durchschnittsmiete von 1598 Euro je Immobilie auf Platz zwei in einem landesweiten Spanien-Ranking. Ein Zimmer kostet in der Balearen-Kapitale weit über 500 Euro Miete im Durchschnitt. Viele Einwohner können das nicht mehr stemmen, und sehen sich dazu veranlasst, die Inseln zu verlassen oder in ihren Autos oder Wohnwagen zu leben.

Die prekären Zustände an den Airports nehmen von Jahr zu Jahr zu

Der Flughafen von Madrid toppt jedoch die Zustände vom Airport Mallorcas noch. Hier ist die Situation prekär, über 500 Menschen ohne Unterkunft fristen hier ihr Dasein. Uneinigkeit herrscht zwischen dem Flughafenbetreiber AENA, Spaniens Regierung, dem Rathaus der Stadt sowie der Verantwortlichen der Autonomen Gemeinschaft Madrid, wer sich des Problems annehmen soll.

Am Flughafen Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport sind es es über 160 Obdachlose, die hier Zuflucht suchen. Erst Ende des vergangenen Monats Februar wurde eine von der AENA geplante Operation durchgeführt, um die Wohnungslosen durch Sicherheitskräfte zu vertreiben. Man wollte den Airport angesichts der in Barcelona tagendenden Mobilfunkmesse GSMA Mobile World Congress blitzblank haben. Die Aktion löste bei einigen Nichtregierungs-Organisationen heftige Kritik aus. Doch wies der Flughafenbetreiber AENA darauf hin, dass die Betreuung von obdachlosen und schutzbedürftiger Personen sich im Verantwortungsbereich der Stadträte befände.

Den Zahlen des nationalen Statistikinstituts (INE) zufolge leben in Spanien 28.552 Obdachlose (Stand 2022), was 71 Personen pro 100.000 Einwohner entpricht. Für die NGO "Hogar Sí" sind die Scharen von Obdachlosen an den Flughäfen Zeichen einer Symptomatik, das das Wohlfahrtssystem in dem Land nicht funktioniere.