Übernatürliches Phänomen auf Mallorca: Autofahrer in der Inselmitte trauen ihren Augen nicht

Was zur Hölle passiert da auf der Straße von Palma nach Manacor? In Höhe des Puig de Sant Miquel zwischen erleben Autofahrer derzeit ein mysteriöses Spektakel, das ihnen den Atem raubt.

An einem bestimmten Punkt der Straße scheint die Schwerkraft einfach verrücktzuspielen! Ein kurioses Ereignis sorgt dafür, dass an diesem Punkt der Insel offenbar eine Gravitationsanomalie entsteht. Wagen, die bergab rollen sollten, bleiben plötzlich stehen – oder noch krasser: Sie bewegen sich rückwärts bergauf! Kein Scherz.

Die Instagram-Nutzerin Maita Álvarez hat das Ganze am eigenen Leib erlebt und direkt ein Video davon gepostet. "Ich hab das Auto im Leerlauf bergab rollen lassen – und plötzlich ging es rückwärts! Das ist doch nicht normal! Ist das etwa ein Geisterberg?", fragt sie lachend und fassungslos in ihrem Clip.

Paranormale Kräfte? Geisterhafte Anomalien? Wissenschaftler sprechen von optischen Täuschungen oder magnetischen Feldern. Aber was, wenn es mehr ist? Das Beste: Mallorca ist nicht allein! Ähnliche Spuk-Straßen gibt es auch in Algeciras, auf Lanzarote und sogar in Uruguay und der Dominikanischen Republik. Zufall? Oder steckt da mehr dahinter?