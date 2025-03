Urlauber staunen: Mauer an beliebter Strandpromenade auf Mallorca plötzlich knallgrün

Im Ferienort Cala Millor im Osten von Mallorca ist die auch von vielen Deutschen heißgeliebte Begrenzungsmauer zum Kultstrand streckenweise zur Überraschung von Anwohnern knallgrün angestrichen worden. In der Facebook-Gruppe Cala Millor 2.0 entbrannte ein heiße Diskussion über das Thema.

"Es handelt sich nur um eine Zone, in der nicht geraucht werden soll", heißt es dort unter anderem. "'Anticancer' (gegen Krebs, die Red.), da hängt auch schon länger ein entsprechendes Schild." Die auffallende Farbe sei in der Nähe des Burger-King-Schnellrestaurants angebracht worden.

"So dürfen die Dinge nicht gemacht werden"

Einheimische reagierten besonders ablehnend auf die Aktion der zuständigen Gemeinde Son Servera. Das sei "Horror", heißt es in den sozialen Netzwerken. "So dürfen die Dinge nicht gemacht werden", es handle sich um eine "Absurdität".

Die Gemeinde bestätigte gegenüber MM, dass an und auf der grün angestrichenen Mauer nicht geraucht werden dürfe. Ob noch mehr Abschnitte umgemalt werden, sei noch unklar, sagte ein Sprecher.

Nach Cala Millor zieht es Hochsaison für Hochsaison vor allem deutsche Urlauber in großen Massen. Sie nächtigen in zahlreichen modernen Hotels. Die Begrenzungsmauer gilt als begehrter Ruhepol. Die früher unwirtliche Fußgängerzone wurde in den vergangenen Jahren mit Nachdruck und durchaus auch Liebe aufgehübscht. Im Süden ähnelt Cala Millor inzwischen schon fast Teilen von Miami Beach.