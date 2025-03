Blitz, Donner, Regen, Wind: So lange bleibt Mallorca das Schmuddelwetter noch erhalten

Die schon mehrere Wochen anhaltende vor allem feuchte Wetterphase bleibt Mallorca erst einmal erhalten. Nach Niederschlag am Freitag wird auch am bevorstehenden Wochenende mit Schauern gerechnet. Am Samstag sackt der Höchstwert auf nur noch 14 Grad ab, nachts wird es lediglich 6 Grad kalt. Der Wind weht teils böig und teils stark aus unterschiedlichen Richtungen.

Zwar bleibt es auch in der neuen Woche feucht, doch eine Tendenz lässt sich prognostizieren: Die Temperaturen werden auf über 20 Grad steigen. Die Sonne soll sich öfter blicken lassen, auch nachts werden die Werte zweistellig. Allerdings kann es zumindest bis zur Wochenmitte immer noch vereinzelt Schauer geben. Ähnliche Nachrichten Nach Jana kommt Konrad: Mallorca erwartet Temperatursturz, Regen und Sturm Mehr ähnliche Nachrichten Am Donnerstag örtlich 20 Grad Am Donnerstag erreichten die Werte auf der Insel örtlich 20 Grad: Am wärmsten war es in Pollença. Auf Rang 2 fungiert Muro mit 18,8 Grad vor dem Deutschen-Ort Artà mit 18,5 Grad, Son Servera mit 18,3 Grad und dem Kap Blanc mit 17,9 Grad. Am Donnerstag hatte das Tiefdruckgebiet Konrad Mallorca erreicht: Örtlich gingen heftige Gewitterschauer nieder, es blitzte und donnerte immer mal wieder. Der März ist traditionell ein eher feuchter Monat auf Mallorca. Das hat den Vorteil, dass sich die Grundwasserreservoirs und die Stauseen füllen. Ab April nimmt die Regenneigung ab, in den monaten Juni, Juli und August ist es traditionell trocken.