Erst Explosion, dann Feuer: Wohnungsbrand im Norden von Mallorca

In Alcúdia auf Mallorca ist am vergangenen Donnerstagnachmittag in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen, nachdem eine kleine Explosion zu hören war. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich niemand in der betroffenen Wohnung. Es waren die Nachbarn des Hauses, die die Polizei alarmierten. Das Feuer konzentrierte sich auf einen Raum in der Wohnung.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Lokalpolizei in einem Haus in der Straße Pollentia. Die Alarmierung durch Zeugen, die von einer starken Rauchentwicklung aus dem betroffenen Haus berichteten, führte zur Mobilisierung von zahlreichen Rettungskräften in der Gegend. Mehrere Polizeistreifen, die Guardia Civil und die Feuerwehr von Mallorca trafen vor Ort ein. Brandursache bisher noch unklar Den Beamten gelang es, sich Zugang zu der zu diesem Zeitpunkt unbewohnten Wohnung zu verschaffen, so dass die Feuerwehrleute die Flammen löschen konnten, die ein Zimmer des Gebäudes in Brand gesetzt hatten. Die Feuerwehrleute selbst werden nach der Analyse des Tatorts die genauen Ursachen für den Vorfall ermitteln. Mit seinen ansprechenden Gassen, Lokalen und Geschäften lockt Alcúdia im Sommer viele Tausend Touristen an. Die mittelalterliche Ringmauer, von der die Gemeinde komplett umgeben ist, verleiht dieser mit ihren trutzigen Toranlagen einen ganz eigenen, pittoresken Charme. Alcúdia wurde von den Römern gegründet und war ein bedeutendes Zentrum im Mittelmeerraum der Antike.