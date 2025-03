Auto fängt auf Mallorca in Schulnähe Feuer – Polizei verhindert Schlimmeres

In Palmanova (Gemeinde Calvià) auf Mallorca ist am Freitagmittag ein Fahrzeug in unmittelbarer Nähe des öffentlichen colegios Jaume I. in Brand geraten. Dank des schnellen Eingreifens von Polizeibeamten, die zu diesem Zeitpunkt den Verkehr am Schulausgang regelten, konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Der Vorfall ereignete sich den Behörden zufolge gegen 14 Uhr, als ein Volkswagen Polo älteren Modells auf der Ma-1C in Richtung des als "Kreisverkehrs der Flaggen" (rotonda de las banderas) bekannten Kreisels unterwegs war. Ähnliche Nachrichten Barackensiedlung in Can Pastilla bringt Anwohner auf die Barrikaden Aus dem Motor des Wagens sei plötzlich Rauch aufgestiegen, woraufhin der Fahrer das Fahrzeug verlassen und die nur wenige Meter entfernten Polizisten alarmiert habe, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Diese hätten umgehend Feuerlöscher aus ihrem Streifenwagen geholt und die Flammen unter Kontrolle gebracht, bevor sich das Feuer ausbreiten und es zu einer Explosion kommen konnte. Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Kurz darauf traf eine Einheit der Berufsfeuerwehr Mallorca ein, die den Brand vollständig löschte und den Brandherd kühlte. Der Fahrer des Polo blieb bei dem Vorfall unverletzt. Das Geschehen sorgte zeitweise für erhebliche Verkehrsbehinderungen und erregte großes Aufsehen unter Schulkindern und Eltern, die zu diesem Zeitpunkt das Schulgebäude verließen.