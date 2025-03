Und es hat wieder geschneit auf Mallorca! Minus 0,5 Grad auf in den Bergen gemessen

Die Prognosen hatten für Mallorca Hochlagen Schnee vorausgesagt, und genau das ist in der Nacht zum Samstag auch eingetreten. Die Berggipfel der Serra de Tramuntana Mallorca sind von einer kleinen Schicht bedeckt, die bereits mehr als drei Zentimeter beträgt, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora unter Berufung auf den Geografen Albert Darder. Der Meteorologe ist ein wahrer „Jäger“ von Schneefällen. Er hatte sich am frühen Morgen auf den Weg zum Puig Mayor, Mallorca höchstem Berg, gemacht, um sich mit eigenen Augen ein Bild von der Lage zu machen. Wie er höchstpersönlich in den sozialen Netzwerken zuvor prognostizierte, hatte er den frühen Morgen für bestens geeignet gehalten, um „einen schönen Schneefall ab 1200 Metern“ dokumentieren zu können.

Und Darder hatte sich nicht geirrt. In der Tat postete er nach seinem Aufstieg zum 1445 Meter hohen Berggipfel mehrere Bilder, aufgenommen auf 1300 und 1400 Meter Höhe, wo der Schneefall an diesem frühen Morgen eingesetzt hatte. „Man kann sehen, dass der Schnee uns wieder besucht. Die Straße ist bereits mit Schnee bedeckt und es fallen kleine Flocken“, sagte der Wetterkundlerer. Und da es weiter schneite, könnte die Schicht noch etwas dicker werden. Die Temperatur am Berg betrug nach Darders Messungen minus 0,5 Grad.

Um die Eindrücke zu verstärken, nahm Darder ein spektakuläres Foto auf, das das Datum des Schneefalls markiert, um damit das Ereignis zu verewigen. Ein Verfahren, das der Meteorologe bei jedem Niederschlag der winzigen, weißen Kristalle gerne anwendet. Der starke Temperaturabfall in diesen Tagen trägt dazu bei, dass auf dem Puig Major nach Darders Angaben bereits der vierte Schneefall in diesem Winter registriert werden konnte. „Es ist wie im Winter 1997/1998, als es mehrere einzelne Episoden von Schneefall gab, aber alle in hohen Lagen“, schrieb der junge Mann. Und man kann seine Freude über den Schneefall auch sehen:

Auuuu ja neva!!!! Aferra sobre els 1.300m!!! pic.twitter.com/9F63PPvvbg — Alberto Darder Rosell ❄🌨 (@albertdarder) March 15, 2025

Von der flachen Zentralebene auf Mallorca war die Schneepracht indes nicht auszumachen. Die Berggipfel waren von grauen Regenwolken verhüllt. „Es ist leider alles sehr bewölkt, man sieht nichts", sagte ein Mallorquiner in Selva, der für gewöhnlich einen traumhaften Ausblick auf die Berge genießt.

Die weiteren Aussichten

Auch in der Inselhauptstadt zeigte sich der Himmel bedeckt, bei teils blauen Abschnitten. Es was am Samstagmorgen gefühlt deutlich kälter als in den vergangenen Tagen. Die Höchsttemperaturen für die Mittagszeit wurden mit 14 Grad angegeben. Die Tiefstwerte lagen nachts bei 7 Grad. Nach einem sonnigen Sonntag sind für den Beginn der kommenden Woche erneut Wolken und Regenschauer angesagt, bei Höchstwerten bis 16 Grad. Erst von Donnerstag an sind wieder wärmer werden, bei Werten bis knapp 20 Grad.

Der März ist für gewöhnlich der kälteste Monat auf Mallorca. Und mit diesem Schneefall nur fünf Tage vor Frühlingsbeginn beweist der dritte Monat des Jahres einmal mehr, dass die Insel nicht nur Sonne kann, sondern mitunter auch weiße Winterpracht kennt. Gefühlt hat die Schneehäufigkeit in den vergangenen Jahren indes abgenommen. Langjährige Residenten erinnern sich, wie vor rund 20 Jahren Winter registriert wurden, in denen die Berggipfel unter dem blauem Himmel wochenlang weiß gepudert zu sehen waren. 1956 fiel sogar so viel Schnee auf Mallorca, dass der damalige Winter als "Any de sa neu", das Jahr des Schnees, in das kollektive Gedächtnis der Insel eingegangen ist.