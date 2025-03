Die Terrassen füllen sich wieder: Luxusort Port 'Andratx erwacht aus dem Winterschlaf

Der Winterschlaf ist vorbei: Auch in den kleineren Orten auf Mallorca ist Aufbruchstimmung zu spüren, an diesem ersten Märzwochenende besonders im Südwesten der Insel. Schon in den Tagen zuvor wurde hier an den bislang in der Winterpause geschlossenen Restaurants und Bars gewerkelt, Tische und Bestuhlung herausgeholt, Bodenfliesen gereinigt.

Trotz Wind und ein paar Wolken vor der Sonne, aber bei milden Temperaturen, nutzten am Wochenende zahlreiche Besucher den Balearentag, um fern von Palma den attraktiven Hafenorten wie Port d’Andratx oder Sant Elm einen Besuch abzustatten, durch die wiedereröffneten Läden zu bummeln, einen Aperitif mit Blick aufs Meer einzunehmen oder die sonntägliche Paella unter freiem Himmel zu genießen. Das Passagieraufkommen am Flughafen von Son Sant Joan in Palma spricht ebenfalls eine deutliche Sprache: Über 500 Flugbewegungen konnten am vergangenen Wochenende verzeichnet werden. Für die gesamte Woche steigen diese sogar auf fast 3500 an, deutlich mehr als in den letzten drei Monaten. „Auch wenn es hier im Ort noch ruhig ist, merkt man, dass wieder mehr Leben auf den Straßen ist”, so ein Resident aus dem Hafen gegenüber MM. Ähnliche Nachrichten Spritztour von Mallorca nach Menorca: So faszinierend ist die Hafenstadt Ciutadella Mehr ähnliche Nachrichten Die Restaurantbesitzer schauen der diesjährigen Ferienzeit 2025 ebenfalls positiv entgegen. Sie werben schon jetzt für eine verlängerte Saison, die weit bis in den Herbst gehen soll. Qualität gehe dabei vor Quantität: „Touristen suchen nicht nur Sonne und Strand, sondern auch Natur und weniger Menschenmassen”, das bestätigt der Verband für touristische Aktivitäten Abactur auf Mallorca. Ein Fakt, den ein Ort wie Andratx durchaus für sich beanspruchen kann. Doch noch sind nicht alle Gaststätten an der Promenade auf. Heiß ersehnt von vielen Sonnenhungrigen, die auf den Bänken die milden Strahlen genossen, ist der erneute Saison-Einstieg der Eisdiele in erster Meereslinie. Sie ist weiterhin geschlossen, genau wie das „Café Cappuccino” nebenan. Hier findet wegen Renovierungsarbeiten kein Betrieb statt, das Haus soll jedoch im März nächsten Jahres mit Hotel wiedereröffnet werden. Ein Indikator dafür, dass die Saison zweifellos begonnen hat, zeigt sich daran, dass die Hafen-Besucher ihr Auto an den Stellplätzen am Meer wieder kostenpflichtig abstellen müssen. Das freie Parken hat seit dem 1. März ein Ende.