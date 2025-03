Nachtfrost fast zu Frühlingsbeginn: So lange bleibt es noch richtig kalt auf Mallorca!

Für den Spätwinter eher ungewöhnliche Kälte hat die Menschen auf Mallorca in der Nacht zum Sonntag überrscht. Während in Palma das Quecksilber auf 2 Grad absackte, wurde der Gefrierpunkt im Gebirge erreicht und in höheren Lagen unterschritten. So kalt soll es nachts dem Wetterdienst Aemet zufolge bis Dienstag bleiben.

Ändern wird sich die Wetterlage ab Mittwoch: Dann werden pünktlich vor dem Frühlingsbeginn Werte über 20 Grad erreicht. Ungeachtet dessen bleibt es feucht, immer mal wieder kann es regnen. Nachts werden dann 12 bis 13 Grad erreicht. Mit trockenem Wetter kann nach langer Zeit erst wieder ab dem kommenden Wochenende gerechnet werden. Ähnliche Nachrichten Winter auf Mallorca noch lange nicht vorbei: So heizen Sie richtig! Insel hat sich in ein grünes Paradies verwandelt Die feuchte Phase auf Mallorca hält bereits mehrere Wochen an, die Insel verwandelte sich in ein grünes Paradies, das so ganz anders als im Hochsommer aussieht. Es handelt sich um gutes Wanderwetter, denn der Wind bläst nur eher schwach un lediglich zeitweise böig aus unterschiedlichen Richtungen. Der März ist auf Mallorca ein tradtionell eher feucht-kühler Monat auf Mallorca. Die generelle Wetterlage ändert sich erst langsam im April. Dennoch: Bis Juni muss immer wieder mit Regen gerechnet werden, dann wird es in der Rgeel einige Wochen trocken bleiben.