Wildgewordener Messermann raubt Opfer in Palma auf offener Straße aus

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben in Palma de Mallorca einen 41-jährigen Spanier verhaftet, der für vier Raubüberfälle mit Gewalt und Einschüchterung im Viertel S'Indioteria verantwortlich sein soll. Laut einer Pressemitteilung vom Wochenende begaben sich die Polizisten am 11. März in das "Barrio", wo ein Mann für viel Ärger sorgte, der nach Angaben von Bürgern sehr aggressiv war.

Die Beamten sammelten Informationen und konnten herausfinden, dass zwei Bürger am 9. März von dem Mann mit Gewalt und Einschüchterung ausgeraubt worden waren. Eines der Opfer gab an, dass es sich gegen 18 Uhr an einer Bushaltestelle befand und von einem Mann angesprochen wurde, der nach Geld fragte. Als er sich weigerte, drückte der Unbekannte ihn gegen das Wartehäuschen, durchsuchte seine Taschen und nahm das Geld, das er bei sich hatte, einfach mit. Ein anderes Opfer gab an, dass er eine halbe Stunde später, gegen 18.30 Uhr, in einer Bar in der Gegend von dem Mann angesprochen wurde, der es aufforderte, nach draußen zu gehen. Auf der Straße zückte er ein großes Messer und zwang das Opfer, zu einem Geldautomaten zu gehen, wo es Geld abhob und es ihm übergab. Dritter Überfall schlug fehl Während die Beamten alle Informationen zusammentrugen, machten sie ein drittes Opfer ausfindig, das ebenfallsüberfallen worden war. Es wurde eingeschüchtert und erhielt Drohungen in dem Sinne, dass der Angreifer sich das Leben nehmen würde, wenn er ihm kein Geld gäbe. In diesem Fall blib der Kriminelle erfolglos. In Anbetracht dieser Tatsachen führten die Beamten eine Operation in der Gegend durch, die sie auf die benachbarten Bezirke ausdehnten, und es gelang ihnen, den mutmaßlichen Täter ausfindig zu machen und ihn wegen der drei Raubüberfälle mit Gewalt und Einschüchterung zu verhaften.