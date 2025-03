Nach tagelangen Regenfällen sprudeln die Ufanes-Quellen auf Mallorca

Mehrtägige Regenfälle haben die Ses-Ufanes-Quellen bei Campanet im Norden von Mallorca am Samstag zum Leben erweckt. Das Wasser sprudelte in großen Mengen an die Oberfläche, um sich als Fluss den Weg durch den Wald zu bahnen. Die Ufanes-Quellen locken regelmäßig viele Besucher an, sodass es mitunter schwierig ist, dort einen Parkplatz fürs Auto zu finden.

Das Naturphänomen auf Mallorca ereignet sich regelmäßig nach ergiebigen Niederschlägen auf dem Gelände der Finca Gabellí Petit. Das Wasser fließt vom Tomir-Berg herab, am Fuß des Gebirges bildet sich dann eine Art unterirdischer Teich. Seit 20 Jahren ein geschütztes Naturereignis Sobald der Pegel des Wassers eine gewisse Höhe erreicht hat, sprudelt dieses an verschiedenen Stellen mit großem Druck aus der Erde. Die Quellen waren vor mehr als 20 Jahren zum geschützten Naturereignis erklärt worden. Wer zu den Quellen hin will, sollte sich ihnen auf der Inca-Autobahn nähern. Kommt man aus Palma, verlasse man bitte die Straße an der Ausfahrt Sa Pobla, fahre aber in die entgegengesetzte Richtung zunächst auf dem Camí Reial und dann auf dem Camí de n Pontons auf die Serra de Tramuntana zu. Die Quelln liegen dann rechterhand am Camí Blanc.