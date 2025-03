40-Zentimeter-Wände, Stahltüren: So drangen Polizisten in den massivsten Drogenbunker von Mallorca ein

Im Rahmen einer Aktion gegen den Drogenclan "El Pablo" im Problemviertel La Soledat in Palma de Mallorca Ende der vergangenen Woche hatten es die Beamten mal wieder mit einem ganz besonderen Haus zu tun, einer bunkerartigen Drogenverkaufsstelle.

Als die Kräfte mit unterschiedlichen Werkzeugen ein Loch in das Gebäude in der Randastraße 32 A schlugen, kroch Manuel Eduardo O. heraus. Der 58-jährige Mann, der die ecuadorianische Staatsangehörigkeit besitzt, war bereits am 23. Oktober 2023 am selben Ort verhaftet worden. Ein Gericht in Palma verurteilte ihn im vergangenen Dezember wegen Drogenhandels in diesem Erdgeschoss zu dreieinhalb Jahren Gefängnis.

„Die Tätigkeit des Angeklagten als Verantwortlicher für den Verkauf von Betäubungsmitteln in dem Haus in der Calle Randa A 32, wie sie ihm von der Staatsanwaltschaft zugeschrieben wird, ist in vollem Umfang anerkannt worden“, heißt es in dem Urteil. Am 23. Oktober 2023 wurde das Haus zwar von seinem Eigentümer mit Brettern vernagelt, aber die Mitglieder des Clans nahmen den Drogenverkauf sofort wieder auf. Zuletzt wurde die Drogenverkaufsstelle am 10. März 2024 demontiert.

Gitter an jedem Fenster

Im Erdgeschoss wurden täglich Dutzende von Substanzen verkauft. Das Haus verfügt über Sicherheitsvorkehrungen, die es nach Angaben der Polizei „zu einem praktisch uneinnehmbaren Bunker“ machen. Es hat eine sehr dicke Stahltür mit vier Riegeln, Gitter an jedem Fenster und etwa 40 Zentimeter dicke Wände. Hinzu kommen Scharniere, verstärkte Schlösser und Metallplatten, die es unmöglich machen, in das Innere zu gelangen.

Die Fenster sind auf die kleinstmögliche Größe reduziert worden, um Geld gegen Drogen zu tauschen. Es ist für eine Person unmöglich, sie zu passieren. Der Puntero, wie der Mann genannt wird, der den Stoff verkauft, verfügt über ein sehr rudimentäres Drogenvernichtungssystem, das aus einer Butanflasche, einem Brandbeschleuniger und einem Schneidbrenner besteht.

Polizei setzte hydraulische Zangen ein

Die Mitglieder des Clans „El Pablo“ hatten die Zugänge gepanzert, um das Eindringen der Polizei zu verzögern. Spezialkräfte, die auf Öffnungen spezialisiert sind und über alle Arten von spezifischem Material zum Öffnen von Gebäuden verfügen, setzte hydraulische Zangen ein, die eine Kraft von bis zu 12.000 Kilo ausüben und die Tür nicht zerstören konnten.

Die Beamten, die mehr als anderthalb Stunden brauchten, um sich Zugang zu dem Bunker zu verschaffen, mussten die Wand mit einem Vorschlaghammer und einer Radialsäge durchbrechen, da sie nicht durch die Tür eindringen konnten. Manuel Eduardo, ein altgedienter Händler, sagte, er habe nichts gehört.