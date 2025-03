Nach wochenlangem Grau in Grau: Neues Regentief im Anmarsch Richtung Mallorca

Ein Ende der ungemütlich-feuchten Wochen auf Mallorca ist nicht in Sicht. Ein Regentief namens Laurence soll bereits am Montag die Insel erreichen und sich hier bis mindestens Mittwoch festsetzen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit oszilliert zwischen 90 Prozent am Dienstag und Mittwoch und 50 Prozent am Montagabend.

Am Donnerstag soll sich nach langer Zeit endlich mal wieder die Sonne durchsetzen. Parallel dazu steigen die Temperaturen auf spürbar über 20 Grad. Danach soll es zwar ab und zu noch immer regnen, doch die Sonne setzt sich mehr und mehr durch. Die Höchstwerte dümpeln manchmal etwas über und manchmal etwas unter 20 Grad. Nachts wird es wieder erträglicher Nachts wird es nicht mehr so kalt wie in den vergangenen Nächten, sondern endlich zweistellig im niedrigeren Bereich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Bis es nachhaltig wärmer wird, dürften allerdings noch einige Wochen vergehen. In der Nacht zum Sonntag war es erneut richtig kalt: Der Gefrierpunkt wurde mit minus 1,2 Grad in Escorca unterschritten. Kalt war es auch in Sa Pobla (2,1 Grad), an der Balearen-Universität (1,1 Grad), Campos (1,7 Grad), am Kloster Lluc (0,6 Grad) und am Flughafen Palma (2,7 Grad).