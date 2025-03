Aschenbecher an den Kopf geworfen: Angeklagter kommt auf Mallorca mit Geldstrafe davon

Im Fall eines illegalen Einwanderers auf Mallorca, der wegen schwerer Körperverletzung auf der Anklagebank saß, ist jetzt ein Urteil gefallen: Der Mann muss knapp 2200 Euro zahlen! Damit liegt die Strafe deutlich niedriger, als es die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Diese pochte auf eine Haftstrafe und die Abschiebung des Mannes aus Spanien. Die Strafe fiel nur deshalb so mild aus, weil sich das Verfahren über mehr als fünf Jahre hingezogen hatte.

Das war geschehen

Dem Mann wird vorgeworfen, dem Türsteher eines Lokals in Inca in der Inselmitte einen Aschenbecher aus Metall an den Kopf geworfen zu haben, nachdem dieser ihn des Etablissements verwiesen hatte. Das Opfer erlitt dabei an der rechten Augenbraue eine vier Zentimeter lange Platzwunde und musste genäht werden. Der Aggressor muss jetzt eine Geldstrafe von 540 Euro und dem verletzten Spielbankangestellten eine Entschädigung von 1650 Euro zahlen.

In Spanien dauert ein Verhandlungsverfahren laut Angaben des Bundesministeriums der Justiz in der Regel sechs bis zwölf Monate. In diesem Falle musste der Angeklagte ohne sein Verschulden fünf Jahre lang auf seinen Prozess warten. Ein sogenannter Schutz vor überlangen Gerichtsverfahren kam dem Täter letzten Endes zugute.

Wie in vielen anderen Ländern sorgt auch in Spanien das Thema der irregulären Migration immer wieder für Probleme . Die Zahl der Flüchtlinge auf den Balearen hat im Jahr 2024 dramatisch zugenommen. Nach offiziellen Angaben erreichten bis kurz vor Jahresende 5860 Menschen in 351 kleinen Booten, sogenannten "Pateras", die Küsten der Balearischen Inseln. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2023 waren es lediglich 2278 Migranten, die in 128 Booten ankamen. Dies entspricht einer Steigerung von 157,24 Prozent.