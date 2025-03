Beliebte Gemeinde im Osten Mallorcas seit drei Tagen ohne Wasser

Wasser vom Himmel, aber keines aus der Leitung: In der Gemeinde Felanitx sind zahlreiche Einwohner seit drei Tagen ohne fließendes Wasser. Wie die Kommunalverwaltung am Montag mitteilte, ist daran ein Schaden an einem der Wasserdepots Schuld. Der Defekt sei durch das Unwetter am vergangenen Freitag verursacht worden, schreibt die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Nach Angaben des Rathauses wurde die motorbetriebene Pumpe des Hauptwasserspeichers beschädigt, der die Haushalte im Ortszentrum mit dem kostbaren Nass versorgt. Dies habe zur vollständigen Entleerung des Tanks geführt. Anschließend, so die Gemeindeverwaltung weiter, hätten Lufteinschlüsse in einer Rohrleitung den korrekten Wasserdruck in den betroffenen Häusern verhindert. Das Problem hätte man erst am Montag allmählich beseitigen können. Auf ihre tägliche Körperreinigung mussten die Einwohner trotzdem nicht verzichten: Die Stadtverwaltung hatte am Sonntag für betroffene Bürger die Duschen der Sporthalle Guillem Timoner zur Verfügung gestellt. Allerdings hätten von dem Angebot nur sechs Familien Gebrauch gemacht, hieß es aus dem Rathaus. In sozialen Netzwerken ging man mit der Gemeindeverwaltung hart ins Gericht. Auch die lokale Opposition äußerte scharfen Protest. "Es zeugt von Mangel an Voraussicht seitens der Stadtverwaltung, dass es keinen Plan B für derartige Situationen gibt. Während die Gemeinde ohne Wasser dasteht, hat die Bürgermeisterin das ganze Wochenende damit verbracht, Dinge einzuweihen, als ob sie das alles nichts anginge", so die PSOE-Sprecherin (Sozialdemokraten) Gracia González. "Die Einwohner der Gemeinde haben eine solche Behandlung nicht verdient", schrieb die Sozialdemokratin auf ihrem X-Account (ehemals Twitter). Die Gemeindeverwaltung ging davon aus, dass die vollständige Wiederherstellung der Wasserversorgung im Laufe des Montags geschehe.