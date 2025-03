Urlauber verzweifeln langsam: Meteorologen auf Mallorca sagen drei weitere Wochen Regen voraus

Mallorca liegt in diesem März unter einem ungewöhnlich nassen Himmel. Schon jetzt hat es auf der Insel – zum Leidwesen Hunderttausender deutscher Urlauber – doppelt so viel geregnet wie normalerweise im gesamten Monat – und es sieht nicht nach einer baldigen Wetterbesserung aus. Die Staatliche Wetteragentur Aemet warnt: Es könnte noch drei weitere Wochen regnen. Doch ganz so düster, wie es klingt, wird es wohl nicht.

Vorsicht bei langfristigen Prognosen María José Guerrero, Sprecherin des staatlichen spanischen Wetteramts auf den Balearen, mahnt dennoch zur Gelassenheit. Langfristige Vorhersagen seien immer mit Vorsicht zu genießen. Dennoch zeigen die aktuellen Wettermodelle eine anhaltende Regenwahrscheinlichkeit bis zur ersten Aprilwoche. "Das bedeutet aber nicht, dass es durchgehend regnen wird", beruhigt Guerrero. Es wird auch sonnige und bewölkte Tage geben, der Regen kommt eher in Schüben. Pünktlich zum Frühlingsbeginn am 20. März bleibt es voraussichtlich sogar trocken. Tief "Laurence" sorgt weiter für Turbulenzen Bis Mittwochabend bleibt Mallorca aber auf jeden Fall unter dem Einfluss des Tiefs "Laurence". Am Dienstag wechseln sich Wolkenfelder mit gelegentlichen, meist schwachen Schauern ab. Die Temperaturen bleiben stabil, nachts wird es etwas milder. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlicher Richtung und dreht später auf Südost. Der letzte Wintertag, Mittwoch, bringt laut Prognose weiterhin wechselnd bewölktes Wetter mit vereinzelten schwachen Schauern. Am Nachmittag lockert es auf, und die Sonne zeigt sich vermehrt. Morgens könnte es jedoch neblig sein. Die Temperaturen steigen weiter leicht an, begleitet von schwachem bis mäßigem Wind aus südlichen Richtungen. Saharastaub und warme Luft Am Donnerstag, den 20. März, um 10.01 Uhr beginnt dann offiziell der Frühling – und mit ihm kündigt sich bereits das nächste Tief an. Es bringt warme Luft aus Nordafrika und Staub in der Atmosphäre mit sich. Das sorgt für einen Temperaturanstieg: Bis zu 23 Grad werden erwartet, deutlich mehr als die üblichen 17 Grad zu dieser Zeit. Immerhin: Regen bleibt an diesem Tag aus. Freitag, der 21. März, bringt den Regen dann zurück – diesmal voraussichtlich begleitet von Sand aus der Sahara, der die Schauer in schlammigen, gelblichen Regen verwandeln könnte. Die Temperaturen fallen dann wieder auf ein normales März-Niveau, in manchen Regionen sogar darunter.