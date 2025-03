Showeinlage zum Frühstück: Delfin tummelt sich in Luxushafen auf Mallorca

Was für ein Naturschauspiel: Am vergangenen Wochenende ist im Südwesten Mallorcas ein Delfin gesichtet worden. Im glasklaren Wasser des Hafenbeckens von Port d’Andratx tummelte sich das Tier. Anwohner konnten den Augenblick auf Video festhalten und luden es auf Instagram hoch.

Die Aufnahme ist am Samstagmorgen entstanden. Darin sieht man, wie nah der Delfin an den Kai gekommen war. Der Meeressäuger schwamm unmittelbar unterhalb der Terrasse eines Cafés und bescherte seinen Zuschauern einen magischen Moment zum Frühstück.

Unter dem Instagram-Video reihen sich hunderte verzückte Kommentare, aber auch kritische Stimmen: "Vor der Ankunft der vielen Touristen und der Unterhaltungsangebote im Wasser war es normal, Delfine an unseren Stränden zu sehen, aber jetzt wird es immer seltener", schreibt ein User.

An den Stränden und Buchten Mallorcas kommt es immer wieder zu Delfinsichtungen. Erst vor einigen Wochen konnten deutsche Urlauber die Tümmler an der Playa Son Moll an der Ostküste der Insel beobachten.