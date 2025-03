Erneut Wasserleiche an Mallorcas Küste gefunden

Auf Mallorca ist erneut eine Wasserleiche an Land gespült worden. Der stark verweste Leichnam eines mutmaßlich männlichen Verstorbenen wurde am Montagnachmittag in der Bucht Cala Mesquida (Gemeinde Capdepera) entdeckt. Der Tote trug eine orangefarbene Rettungsweste und hatte keinerlei Ausweispapiere bei sich, wie die Behörden mitteilten.

Nach Angaben der Ermittler könnte es sich um einen der 27 somalischen Migranten handeln, die seit Mitte Februar als vermisst gelten. Die Gruppe hatte laut Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" versucht, mit zwei Booten von Algerien aus die Balearen zu erreichen. Der Fund sei am Montag gegen 17.30 Uhr gemeldet worden, so die Behörden. Rund zwei Stunden später sei die Leiche geborgen worden. Am Dienstagmorgen sei eine Autopsie durchgeführt und DNA-Proben seien entnommen worden.

Es war nicht der erste derartige Fund in den vergangenen Wochen. Am selben Montag war an der Playa de Palma eine weitere verweste Leiche entdeckt worden. Insgesamt vermeldeten die Behörden in den vergangenen Wochen sieben Leichenfunde. Teilweise handelt es sich nur noch um Knochenreste, wie etwa ein Fuß am vergangenen Samstag am Strand von Can Pastilla in Palma.

Die Identifizierung der Toten gestaltet sich den Behörden zufolge als äußerst schwierig. Die fehlenden diplomatischen Beziehungen zwischen Spanien und Somalia erschwerten die Zusammenarbeit erheblich. Anders als bei algerischen Staatsangehörigen sei die Kooperation bei Migranten aus Ländern südlich der Sahara komplizierter, so die Ermittler.

Im Januar und Februar dieses Jahres erreichten nach Zahlen des Innenministeriums insgesamt 40 Boote mit mindestens 823 Migranten die Küsten der Balearen. Dies sei ein Anstieg von 162 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.