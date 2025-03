Talentscout macht sich auf Mallorca an minderjährige Fußballer ran: Festnahme!

In Palma ist ein spanischer Talentscout (60) von der Nationalpolizei auf Mallorca festgenommen worden. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, wird ihm sexueller Missbrauch eines minderjährigen Fußballspielers vorgeworfen. Der Verdächtige soll das Opfer zunächst bei einem Fußballspiel beobachtet und später über Instagram kontaktiert haben.

Den Ermittlern zufolge soll sich der Agent als Spielervermittler ausgegeben und angeboten haben, den Jugendlichen zu beraten. Nach Zustimmung der Eltern vereinbarte er ein Treffen, bei dem er vorgab, Körpermaße für seine Spielerkartei aufnehmen zu müssen. Bereits während der Autofahrt soll er den Oberschenkel des Minderjährigen berührt haben. In der Wohnung des Beschuldigten sei es dann zu unsittlichen Berührungen im Intimbereich gekommen, woraufhin der Junge sofort die Flucht ergriffen habe.

Die Polizei nahmen die Ermittlungen Ende Februar auf, nachdem die Mutter des mutmaßlichen Opfers Anzeige erstattet hatte. Am 11. März sei der Beschuldigte vorübergehend festgenommen worden, so die Behörden am Dienstag. Bei einer Hausdurchsuchung seien elektronische Geräte beschlagnahmt worden, die gegenwärtig noch ausgewertet würden.

Nach Informationen aus Ermittlerkreisen soll der Verdächtige bereits vor etwa zwei Jahren versucht haben, sich dem Teenager zu nähern. Dieser habe die Kontaktversuche jedoch abgelehnt. Die Polizei schließt nicht aus, dass es weitere Opfer geben könnte. Die Ermittlungen dauern an.