Matratzen, Bierdosen, Urinieren: Noch ein Obdachlosenlager an der Playa de Palma

In Palma de Mallorca schlagen Anwohner erneut Alarm, denn schon wieder ist ein neues Obdachlosenlager an der Playa de Palma entstanden. Dieses Mal ist ein Park in der zweiten Meereslinie betroffen, er liegt in der Nähe des deutschen Supermarkts zwischen den Balnearios 12 und 14. Die Bewohner sollen jede Menge Müll hinterlassen und durch ihr schlechtes Benehmen auffallen, berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora nach Gesprächen mit Ortsansässigen.

Der betroffene Park an der Playa de Palma liegt unweit einer Schule und bietet auch einen Spielplatz für kleine Kinder. Er wird nicht nur von Anwohnern, sondern auch von Urlaubern genutzt. Für die Anwohner ein Unding: Sie sorgen sich um ihre Sicherheit und auch die der Besucher, heißt es in dem Bericht.

Manche Obdachlose urinieren am helllichten Tag ins Gebüsch. Fotos: UH

Seit einiger Zeit häufe sich in dem Park, der auf Spanisch "El Parque de convivencia La Ribera-Marbella" heißt, jede Menge Unrat, darunter ausgesonderte Matratzen, Flaschen, Bierdosen und anderer Müll. Einige Obdachlose fielen durch ihr schlechtes Benehmen auf, sie bettelten in den umliegenden Straßen, berichten Anwohner. Manche urinierten demnach am helllichten Tag in die Büsche.

Auch die Lokalpolizei sei schon mehrmals eingeschritten und habe die Obdachlosen zum Gehen aufgefordert, berichten Anwohner. Doch die meisten der Wohnungslosen kämen danach wieder oder stiegen über den Zaun, wenn der Park abends abgeschlossen wird. Es gäbe unter den Bewohnern des Parks aber auch friedliche Gestalten.

Allerlei Müll häuft sich mittlerweile in dem Park an der Playa de Palma, der in der Nähe einer Schule liegt und auch einen Spielplatz enthält.

Rund um die Inselhauptstadt Palma de Mallorca häufen sich Vorkommnisse wie diese in den vergangenen Monaten. Immer wieder entstehen Obdachlosenlager an den verschiedensten Ecken der Stadt: Mal direkt am Ballermann, mal entlang der Gleise des Sóller-Zugs. Einige von ihnen leben auch direkt an der Umgehungsstraße Vía de Cintura in Barackensiedlungen. Die Gründe für die steigende Zahl der Obdachlosen rund um Palma liegt wohl auch an der Wohnungsnot: Die hohen Mietpreise und Lebenshaltungskosten erschweren das Leben auf Mallorca für viele Menschen.