Verkehrskontrolle auf Mallorca: Mann mit fast 20.000 Euro Falschgeld erwischt

Die Guardia Civil hat in Campos im Süden von Mallorca einen 35-jährigen Uruguayer festgenommen, der bei einer Verkehrskontrolle mit 19.060 Euro in gefälschten 20-Euro-Scheinen angetroffen wurde. Der Verdächtige trug eine große Menge des Geldes mit Klebeband am rechten Bein in Höhe des Schienbeins und an der Taille. Als er dem Gericht vorgeführt wurde, ordnete der diensthabende Richter an, dass er sofort in Haft genommen wird.

Kontrolle am Kilometerpunkt 35,2 Nach Angaben aus Justizkreisen ereignete sich der Vorfall am vergangenen Freitag, 14. März, in den frühen Morgenstunden. Die Beamten führten eine präventive Bürgerkontrolle am Kilometerpunkt 35,2 der Ma-19 durch. Wenige Minuten vor ein Uhr hielten sie einen Audi A4 an. In dem Auto waren drei Männer unterwegs. Nachdem sie den Fahrer, den Beifahrer und den auf dem Rücksitz sitzenden Mann identifiziert hatten, bemerkten sie nach einer oberflächlichen Durchsuchung etwas unter der Hose, die er trug. Es handelte sich um die 20-Euro-Scheine. Diese waren in Höhe des Schienbeins an sein rechtes Bein geklebt und befanden sich auch in seinem Hosenbund. Solche Scheine fanden die Beamten auch unter dem Fahrersitz. Insgesamt handelte es sich um 19.060 Euro, die täuschend echt aussahen.