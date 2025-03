Erst 24 Grad, dann Sturmwarnung: Schlammregen und Windböen rollen auf Mallorca zu

Das Wetter auf Mallorca zeigt sich nunmehr seit rund drei Wochen von seiner unschönen Seite: Oft bleibt der Himmel ein einziges Grau, es regnet und stürmt immer wieder. Allerdings zeigt sich Petrus stellenweise auch einmal gnädig, so ist am Mittwoch die 20-Grad-Marke geknackt worden. 21 Grad sind in Banyalbulfar sowie 20 Grad am Flughafen und in Sóller gemessen worden.

Am Donnerstag soll es – pünktlich zum Frühlingsbeginn – sogar noch wärmer werden. Laut Aemet, dem staatlichen Wetteramt, gibt es folgende Tageshöchstwerte: 24 Grad in Palma de Mallorca und Pollença, 23 Grad in Sa Pobla sowie 22 Grad in Llucmajor, Campos und Alcúdia. Allerdings wird der Himmel oft diesig bleiben, denn aktuell kommt es zu einer höheren Staubbelastung. Von Afrika aus zieht Saharastaub auf die Insel. Neuer Sturm zieht auf Urlauber, Einheimische und Residenten sollten die milden Werte am Donnerstag genießen, denn schon gen Abend wird sich die Wetterlage erneut verändern. Laut Aemet wird ein Sturm aufziehen:

Das Tiefdruckgebiet heißt Martinho und es soll starke Windböen mit sich bringen. Davon werden vor allem das Tramuntana-Gebirge mit seinen malerischen Dörfern wird betroffen sein. Rund um Sóller, Deià, Valldemossa, Banyalbufar und Estellencs werden Windböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde erwartet. Deshalb gilt für Donnerstag von 20 Uhr bis Freitag um 8 Uhr die Wetterwarnstufe Gelb. Am Freitag wird es weiterhin sehr mild bleiben – fast überall auf der Insel liegen die Werte weiterhin zwischen 20 und 23 Grad – doch neuer Regen ist angekündigt. Dieser wird aller Voraussicht nach den Saharastaub aus der Atmosphäre waschen, also kommt sogenannter Schlamm- oder Lehmregen herunter. Wie dieser entsteht, lesen Sie hier. Parallel dazu soll es windig und stellenweise stürmisch bleiben. Schneefall ist möglich Am Wochenende wird es langsam wieder abkühlen und das Wetter wird sehr wechselhaft. Bei Topwerten am Samstag um 20 Grad kann es immer wieder schöne Momente mit viel Sonne geben, aber auch viele Wolken und gelegentlichen Regen. Am Sonntag soll es stellenweise auf 16 Grad abkühlen. Auch die Schneefallgrenze sinkt erneut auf 1200 Meter, weiße Gipfel im Tramuntana-Gebirge sind nicht ausgeschlossen. In der kommenden Woche soll das wechselhafte und nasse Wetter andauern. Dass es auf Mallorca mehr als ein paar Tage am Stück regnet und bedeckt ist, passiert eher selten. Auch unter Einheimischen ist die aktuelle Wetterlage eines der Gesprächsthemen schlechthin. Zeitgleich benötigt die Insel aber die Niederschläge, vor allem um die Trinkwasserreservoirs für den kommenden Sommer aufzufüllen. Wie die aktuelle Lage in den Stauseen ist, lesen Sie hier.