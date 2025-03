Nach Brandbrief gegen Urlauber: An diesem Tag findet die erste Großdemonstration des Jahres auf Mallorca statt

Angesichts des generellen Unmuts über zu wenige Wohnungen auf Mallorca und die damit verbundene Massifizierung ist die erste Großdemonstration des Jahres angekündigt worden. Sie soll am 5. April um punkt 12 Uhr auf der Plaza de las Columnas von Palma beginnen und auf dem Rathausplatz enden. Die Demonstration wird von der Gewerkschaft "Sindicat de Habitatge de Palma" organisiert.

Ähnliche Veranstaltungen sind auch in anderen spanischen Städten geplant, darunter auf der Nachbarinsel Ibiza. Das Motto der Kundgebungen lautet wie folgt: "Lasst uns die Wohnungsspekulation beenden."

Anti-Massifizierungs-Slogans werden erwartet

Es wird allgemein damit gerechnet, dass auch die Massifizierung zur Sprache kommt. Dieses Problem steht bekanntlich in enger Verbindung mit der Wohnungsnot auf Mallorca und mit der rasanten Ausbreitung von Armensiedlungen. Das Wutpotenzial auf der Insel gegen die Urlaubermassen ist dementsprechend hoch.

Erst am vergangenen Wochenende hatten mehrere Organisationen der Insel einen offenen Brief an die Urlauber veröffentlicht. Darin wurde explizit folgendes potenziellen Urlaubern mitgeteilt: "Kommt nicht hierher. Wir brauchen keine weiteren Touristen - ihr seid die Ursache unseres Problems."