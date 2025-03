Abriss von Ex-Krankenhaus von Mallorca: Schutt kracht auf Arbeiter

Bei den Abrissarbeiten am ehemaligen Krankenhaus Son Dureta in Palma de Mallorca ist ein Teil des Bruchs eines der Gebäude auf die Kabine eines Abrisskrans gefallen. Während des Vorfalls befand sich darin ein Arbeiter, der dabei leicht verletzt wurde. Zur Sicherheit wurde er in das Krankenhaus Son Espases gebracht.

Die Ereignisse gehen auf den vergangenen Mittwoch gegen 13.00 Uhr zurück: Der etwa 50-jährige Arbeiter bearbeitete mit dem Kran das Skelett eines der Gebäude des Gesundheitskomplexes, als ein zusammenhängender Teil dessen sich vom Rest löste, dem Kran entgegenkam und auf diesen fiel. Die Kabine des Baufahrzeugs, die für solche Fälle vorbereitet ist, federte den Aufprall ab. Leichte Verletzungen beschränken sich auf Gliedmaßen Mehrere Patrouillen der Lokal- und der Nationalpolizei, Krankenwagen und die Feuerwehr von Palma wurden zum Unfallort entsandt. Mit deren Hilfe konnte sich das Opfer auf eigenen Füßen aus der schweren Maschine befreien. Der Mann, der über jahrelange Erfahrung verfügt und bereits am Abriss anderer Gebäude in dem Komplex beteiligt war, erlitt Schläge an den Beinen und Armen, die nach ersten Berichten jedoch nicht schwerwiegend sind. Die Bauarbeiten an dem ehemaligen Krankenhaus hatten am Montag begonnen. Sie sollen bis August dauern. Im Anschluss sollen auf dem Gelände zwei Gebäude eines neuen sozialmedizinischen Komplexes entstehen. Darin sind unter anderem zwei Krankenhäuser, ein Bereich für ambulante Behandlungen, ein Gesundheitszentrum und eine Notaufnahme geplant. Die Gesamtinvestition für das Projekt beträgt 180 Millionen Euro.