Gegen Leitplanke gekracht: Mann stirbt bei mysteriösem Crash auf Mallorca-Autobahn

Ein 44-jähriger Mann ist in der Nacht zum Donnerstag bei einem tragischen Unfall auf der Autobahn Llucmajor - Palma de Mallorca (Ma-19) ums Leben gekommen, nachdem er gegen eine Leitplanke geprallt war. Der Vorfall ereignete sich gegen 2:24 Uhr bei Kilometer 8 in der Nähe der Landebahnen des Flughafens Palma.

Der Verunglückte war mit einem silbernen Mazda 6 in Richtung Palma unterwegs, als er aus unbekannten Gründen, die noch untersucht werden, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die linke Leitplanke krachte. Das Auto beschädigte die Leitplanke auf einer Länge von etwa 30 Metern, bis es sich in der Mitte der Straße überschlug.

Fahrer war angeschnallt

Ein Krankenwagen von SAMU 061 und zwei Teams der Guardia Civil de Tráfico wurden schnell zum Unfallort gerufen. Bei ihrer Ankunft konnten die Sanitäter jedoch nichts mehr für das Leben des Mannes tun, der auf der Stelle verstorben war, so dass sie nur noch seinen Tod bescheinigen konnten.

Die Guardia Civil regelte den Verkehr, und eine Brigade der Straßenverkehrsbehörde des Consell de Mallorca unterstützte die Beamten, indem sie die Unfallstelle mit Leuchtpfeilen markierte. Die Guardi Civil hat auch die Untersuchung des Unfalls übernommen, dessen Umstände nicht zu dem Ausmaß der Tragödie passen: Der Fahrer war angeschnallt und der Aufprall war nicht so stark, dass er einen Tod verursacht hätte.