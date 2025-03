Mit Drogenkoffer von Las Vegas nach Ibiza: Gericht in Palma schickt Profi-Pokerspieler in den Knast

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat einen professionellen Pokerspieler zu sechs Jahren Haft verurteilt, der im Jahr 2021 mit einem Koffer voller Drogen aus Las Vegas kommend am Flughafen von Ibiza festgenommen worden war. Der aus Kuwait stammende Mann muss zudem eine Strafe von 30.000 Euro zahlen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann die Drogen auf die Nachbarinsel von Mallorca schleusen wollte, um sie dort an Süchtige zu verkaufen. Die Beamten waren im Flughafen von Ibiza schnell auf den Koffer aufmerksam geworden, hatten ihn durchsucht und die Drogen gefunden.

Kokain, Ketamin, MDMA

Obwohl der Angeklagte bestritt, dass der Koffer, in dem die Substanz gefunden wurde, ihm gehörte, kam das Gericht zu der Auffassung, dass die in der Verhandlung vorgelegten Beweise den Vorwurf stützen, dass das Behältnis dem Angeklagten gehörte. Dem Urteil zufolge wurden in dem Koffer des Angeklagten Kokain, Ketamin, MDMA, Haschischharz und ein großer Geldbetrag sichergestellt, der nicht als „aus der illegalen Tätigkeit des Vertriebs von Betäubungsmitteln“ stammend begründet wurde.

Ibiza gilt mehr als Mallorca als Partyinsel, die Jahr fúr Jahr eine größere Zahl Drogensüchtiger magnetisch anzieht. Im dortigen Nachtmilieu ist der Konsum von harten Rauschmitteln üblich. Auch auf Mallorca ist der konsum von drogen nicht nu in armen, sondern auch in wohlhabenden kreisen, verbreitet.