Regen und Wind ohne Ende: So lange dauert das Schmuddelwetter auf Mallorca noch

Das feuchte und windige Wetter auf Mallorca geht ohne Unterlass weiter. Nach einem überraschend milden und trockenen Donnerstag müssen laut dem Wetterdienst Aemet in den kommenden Tagen wieder die Regenschirme bereitgehalten werden.

Bis weit in die kommende Woche hinein wird es der Prognose zufolge immer wieder regnen. Die Schneefallgrenze sinkt zeitweise auf 1200 Meter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 18 Grad, der Wind weht schwach bis stark aus unterschiedlichen Richtungen. Die von vielen lange ersehnte Sonne lässt sich erst ab dem Sonntag gelegentlich blicken.

Es wird auch nachts wieder kälter

Nach zweistelligen Nachtwerten wird es nachts in den kommenden Tagen wieder kälter. Bei acht Grad oder noch weniger muss die Heizung (sofern vorhanden) sicherlich mitunter erneut angestellt werden. Am nassesten wird es wahrscheinlich am kommenden Montag, dann sind sogar Geweitter möglich.

Die Nacht zum Donnerstag war besonders mild: 15,6 Grad wurden an der Oest-Mole im Hafen von Palma erreicht, 15,3 waren es in Banyalbufar, 15 in Son Servera, 15,1 in Campos und 14,5 am Flughafen der Insel.