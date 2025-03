Von Portopí bis El Molinar übers Meer: Der "Wasserbus" von Palma wird Realität

Die Inselhauptstadt Palma de Mallorca geht einen Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität: Die Hafenbehörde (APB) plant die Einführung eines "Wasserbusses", der die Stadt und die Häfen östlich und westlich des Zentrums miteinander verbinden wird. Drei Linien sollen ab 2026 den "maritimen Personennahverkehr" zwischen verschiedenen Punkten in der Bucht von Palma ermöglichen. Die Boote werden elektrisch betrieben, was eine umweltfreundliche Alternative zum Straßenverkehr darstellt.

Die Linie 1 verbindet die Westmole des Fährhafens auf direktem Weg mit der Alten Mole unterhalb der Kathedrale. Linie 2 fährt vom Leuchtturm von Porto Pi ebenfalls dorthin, allerdings mit Stopps am Kreuzfahrthafen und am Auditorium. Die Linie 3 folgt derselben Route, fährt aber noch weiter bis zum Sporthafen von Portixol in Palmas Meeresstadtteil El Molinar. Die Boote sollen mindestens alle 30 Minuten verkehren und täglich von 7 bis 22 Uhr unterwegs sein, an den Wochenenden bis Mitternacht.

"Option für Pendler und Touristen"

Javier Sanz, Präsident der Hafenbehörde, betonte, dass der "Wasserbus" eine schnelle und günstige Option für Pendler und Touristen darstellt. Mit einer Fahrtzeit von nur zehn Minuten zwischen dem Auditorium und dem Stadtzentrum wird er "eine attraktive Alternative zu Bussen und Autos" bieten und gleichzeitig den Verkehrsfluss in Palma entlasten.

Das geplante "Wasserbus"-Liniennetz.

Der "Wasserbus" ist Teil eines umfassenden Mobilitätsplans, der auch den Ausbau von Radwegen und die Förderung von E-Scootern umfasst. Im Zusammenhang mit dem Projekt wird auch ein neuer "Umstiegspunkt für Leih-Fahrräder und E-Scooter" am Auditorium geplant. Diese Maßnahmen sollen eine nahtlose Verbindung zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln ermöglichen.

Die Fertigstellung des neuen Uferboulevards Paseo Marítimo, an dem sich die meisten Haltepunkte des "Bus Nàutic" befinden, wird noch in diesem Jahr mit einer Reihe von Eröffnungsveranstaltungen gefeiert. Im April sollen die Bauarbeiten an der Promenade weitgehend abgeschlossen sein, die offizielle Einweihung ist für Oktober geplant.