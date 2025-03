Für fünf Millionen Euro: Hier befindet sich die neue Filiale von Lidl auf Mallorca

Die Supermarktkette Lidl hat am Freitag eine Filiale in Magaluf auf Mallorca eröffnet. Magaluf gehört zur Gemeinde Calvià, wo die Kette bereits zwei Filialen betreibt. Die neue befindet sich in der Straße Blanc 20 und weist eine Verkaufsfläche von 1472 Quadratmetern auf. In den Bau und die Ausstattung der Filiale investierte das Unternehmen fünf Millionen Euro.

Die neue Filiale befindet sich in der Nähe der ehemaligen provisorischen Fahrzeugabnahmestelle des Gemeindeteils. Zur Eröffnung kamen unter anderem der dritte stellvertretende Bürgermeister von Calvià, Manuel Mas, sowie der Regionaldirektor für die Balearen von Lidl, Achim Becker. Um die Filiale zu realisieren, hatte die Kette eng mit lokalen Unternehmen zusammengearbeitet und insgesamt 40 Personen beschäftigt. Im Sommer auch sonntags geöffnet Das Produktsortiment der neuen Filiale wird von frischen Waren dominiert und durch unterschiedliche regionale Angebote komplettiert, wie zum Beispiel Obst und Gemüse, Wein, Käse oder Backwaren. Im Sommer wird der Supermarkt Kunden auch sonntags offen stehen. Ähnliche Nachrichten Nach 30 Jahren: Corte-Inglés-Kaufhaus von Mallorca tauscht Logo aus Mehr ähnliche Nachrichten Der neue Magaluf-Standort von Lidl verfügt über eine Fläche von 632 Quadratmetern an Solarpaneelen, durch die der Stromverbrauch um 30 Prozent gesenkt werden soll. Darüber hinaus weist die Filiale ökologisch nachhaltige LED-Leuchten und Isolationen auf. Druckvolles Wachstum auf Mallorca & Co. Der Regionaldirektor für die Balearen von Lidl, Achim Becker, wies bei der Eröffnung darauf hin, dass die Kette nun über 31 Supermärkte auf den Inseln verfügt, von denen sieben in den vergangenen fünf Jahren eröffnet wurden. Becker erinnerte daran, dass das Unternehmen seit 2001 auf den Balearen vertreten ist und das die erste Filiale just in Calvià eröffnet worden war. Auf den Balearen beschäftigt Lidl mehr als 800 Mitarbeiter. Die jüngsten Eröffnungen umfassen zwei in Palma, Peguera, Can Picafort, Inca und Manacor. Im Rahmen der Kampagne "És balear, és bo" bietet das Unternehmen in seinen Filialen rund 70 balearische Produkte an, die es von rund 30 Zulieferern von den Inseln erhält.