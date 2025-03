Gemeinde im Herzen Mallorcas lässt Bürger über historischen Park mitbestimmen

Die Gemeindeverwaltung von Lloret de Vistalegre auf Mallorca lässt die Einwohner darüber abstimmen, wie es mit dem historischen Klostergarten im Ortszentrum weitergeht. Bei dem sogenannten Parc dels Tarongers handelt es sich um eine Grünfläche, die einst zum Garten des Klosters Nostra Senyora de Loreto gehörte, das seit 1551 von Mönchen bewohnt wurde.

Die Gemeindeverwaltung rief jetzt eine erste Bürgerversammlung ein, bei der die Anwohner ihre Vorschläge einbringen konnten. Unter den Ideen waren die Schaffung eines zusätzlichen Zugangs von der Straßenseite, der Bau eines Spielplatzes für Kleinkinder, eine bessere Beleuchtung und die Entfernung von Stufen, um auch gehbehinderten Menschen den Zugang zu ermöglichen.

„Es ist eine zu wenig genutzte Grünfläche, und wir möchten ihr mehr Leben einhauchen", sagte Bürgermeister Sebastia Amengual vor den versammelten Anwohnern. Und fuhr fort, was ihm für Areal in privilegierten Lage vorschwebt: „Wir wollen schattige Bereiche anlegen, etwas, was mit den niedrigen Orangenbäumen nicht derzeit möglich ist." Überdies müsse an verbessert Zugänge für ältere Menschen gedacht werden. "Der Park bietet sich für Spaziergänge an."

Tatsächlich steht es um den Parc dels Tarongers gegenwärtig nicht zum Besten. Auf der Grünfläche stehen derzeit lediglich besagte Zitrusbäume, einige Bänke und ein Spielplatz für ältere Kinder. Dazu kommt, dass der Park derzeit nur über einen höher gelegenen Platz und eine lange Steintreppe zugänglich ist. Der straßenseitige Zugang ist aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Noch bis zum 15. April könnten die Bewohner schriftliche Vorschläge bei der Gemeindeverwaltung einreichen, schreibt die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Nach Prüfung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit soll über die realisierbaren Vorschläge abgestimmt werden. Für die Umsetzung stehen im Gemeindehaushalt 2025 allerdings nur bescheidene 8.000 Euro zur Verfügung.

Bei diesem überschaubaren Budget soll es nach dem Willen der Regierungskoalition (ELl-PSOE) aber nicht bleiben. In den kommenden Jahren soll ein Teil jener Bürgervorschläge umgesetzt werden, für die es in diesem Jahr aus finanziellen Gründen nicht reichte. Diese erste Erfahrung mit einem Bürgerbeteiligungsetat fällt mit dem hundertjährigen Jubiläum der Unabhängigkeit der Gemeinde zusammen.