Inca auf Mallorca wird zur grünen Hauptstadt des Energy Challenge

Am Samstag hat sich die Stadt Inca auf Mallorca in einen pulsierenden Treffpunkt für Nachhaltigkeit und Spaß verwandelt, als die Energy Challenge ihre Fortsetzung in der Stadt feierte, nach bereits sehr erfolgreichen Stationen in Pollença und Alaró. Über 350 Schüler der fünften und sechsten Klassen aus sechs Incaer Schulen nahmen an der Veranstaltung teil und zeigten, dass Umweltschutz und Spaß miteinander vereinbar sind. Mit einer einzigartigen Mischung aus sportlichen Herausforderungen und kreativem Engagement wurde der Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Die teilnehmenden Schulen – Beata Francinaina Cirer, La Salle, Sant Vicenç de Paül, CEIP Ponent, CEIP Llevant und CEIP Miquel Duran i Saurina – wurden zu aktiven Mitgestaltern eines Programms, das den jungen Teilnehmern die Bedeutung von Nachhaltigkeit auf spielerische Weise näherbrachte. Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war die Übergabe von Tomatenpflanzen an jedes Kind. Damit wurde nicht nur der Anbau eigener Lebensmittel angestoßen, sondern auch ein starkes Signal für die individuelle Verantwortung und den respektvollen Umgang mit der Umwelt gesetzt. „Ein kleines Geschenk mit einer großen Botschaft“, erklärte ein Sprecher der Veranstaltung, der die Bedeutung dieses symbolischen Geste hervorhob. Doch nicht nur das Pflanzen von Tomaten stand im Vordergrund. Die Schüler gestalteten auch kreative Entwürfe für das Plakat des Energy Challenge 2026 in Inca. In Gruppen arbeitend, entwarfen sie Zeichnungen und Slogans, die später von den Teilnehmern selbst bewertet werden, um das beste Design zu küren. So wurde nicht nur die Kreativität gefördert, sondern auch ein starkes Gefühl der Gemeinschaft und Mitbestimmung unter den Kindern erzeugt. Ähnliche Nachrichten Energy Challenge kommt nach Alaró mit der Nachhaltigkeit als Protagonist Mehr ähnliche Nachrichten Eine der spannendsten Herausforderungen des Tages war der Staffelwettbewerb, bei dem die Schüler in zwei Teams gegeneinander antraten, um Abfälle korrekt zu sortieren. Es galt, Kärtchen mit Abfallbildern zu sammeln und diese in die entsprechenden Recyclingbehälter zu werfen. Ein Rennen, bei dem es auf Schnelligkeit und Präzision ankam – und das den Teilnehmern auf spielerische Weise zeigte, wie wichtig richtiges Recycling ist. Radeln, um saubere Energie zu erzeugen Natürlich durfte auch die klassische Aktion nicht fehlen: das Radeln auf stationären Fahrrädern, um saubere Energie zu erzeugen. In diesem Jahr war das Highlight, dass die erzeugte Energie auf den Bildschirmen angezeigt wurde, wobei auch klar wurde, welche Geräte mit der gewonnenen Energie aufgeladen werden konnten – von Tablets bis zu Computern. Diese praktische Übung verdeutlichte den Schülern auf spielerische Weise, wie wichtig Energieeffizienz ist. Der Bürgermeister von Inca, Virgilio Moreno, war ebenfalls vor Ort und überreichte den Schülern von Sant Vicenç de Paül eine Auszeichnung. In einer kurzen Ansprache betonte er die Bedeutung des Engagements der Kinder für eine nachhaltige Zukunft. „Ihr seid die treibende Kraft für den Umweltschutz von morgen“, sagte er. Auch der Direktor für Energie, Diego Viu, war anwesend und hob hervor, wie diese Art von Veranstaltungen einen positiven Einfluss auf das Umweltbewusstsein der jungen Generation hat. Die Energy Challenge, die von März bis Juni durch über 20 Gemeinden Mallorcas tourt, wird mehr als 3000 Schüler erreichen und dazu beitragen, ein starkes Umweltbewusstsein in der nächsten Generation zu verankern. Inca hat sich dabei als eine der zentralen Stationen dieses wichtigen Projekts etabliert, das Schritt für Schritt das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung fördert. Möglich wird diese Initiative dank der Zusammenarbeit von Stadtverwaltungen, des balearischen Arbeits- und Industrieministeriums sowie zahlreicher Partnerunternehmen wie Cash & Carry Rotger, Fundación Saica, Agromart, Nissan und vielen mehr.