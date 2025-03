Erfolgreicher Abschluss der fünften Ausgabe des Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat

Die fünfte Auflage des Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat endete am Samstag mit einem klaren Bekenntnis zum Umweltschutz, nachhaltiger Mobilität und Energieeffizienz. Organisiert von eMallorca Experience und dem Rathaus von Inca, konnte die Veranstaltung nach zwei intensiven Tagen auf Mallorcas Straßen erneut ein starkes Zeichen für umweltbewusstes Fahren setzen.

Die Veranstaltung, die als Wertungslauf für die spanische Meisterschaft der alternativen Energien 2025 galt, erreichte ihren Höhepunkt auf der Plaza de España in Inca, wo die Sieger in den verschiedenen Kategorien gekürt wurden. Der herausfordernde Kurs stellte sowohl die Fahrtechnik als auch die Ausdauer der Teilnehmer auf die Probe.

Das waren die Sieger

In der Kategorie der Elektrofahrzeuge konnte sich erneut José Antonio Luján vom Team Renault España durchsetzen. Mit Carlos Sasplugas als Beifahrer verlängerte er seine Serie von Erfolgen aus den Vorjahren. Der zweite Platz ging an José Manuel Pérez Aicart, der zusammen mit seinem Beifahrer Adolfo González an den Start ging. Das Podium wurde von den Hyundai-Fahrern Alejandro und Víctor Laquidain vom Team Hyundai Top Cable Ecoteam komplettiert.

In der Kategorie der Plug-in-Hybriden setzten sich Esteve Monjo und Alexandra García vom Cupra Motor Palma an die Spitze. Sie überholten die Toyota-Piloten Ángel Santos und Mario Osma sowie Pablo García und Tyffany Arujo, die sich die weiteren Podestplätze sicherten.

Die Hybrid-Kategorie wurde von Laura Aparicio und Alba Cano vom Team Auto Hebdo Sport dominiert, die mit einer überzeugenden Leistung den ersten Platz belegten. Iván Solera und David Sánchez von Infova Automoción erreichten den zweiten Rang, während Alfonso Gil und Carlos Herranz vom Toyota Kobe Motor den dritten Platz belegten.