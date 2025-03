Filmreife Verfolgungsjagd in Palma endet mit Unfall und drei Verletzten

In den frühen Morgenstunden dieses Sonntags hat sich in Palma eine spektakuläre Verfolgungsjagd ereignet, die mit einem heftigen Unfall endete und drei Verletzte forderte. Rund 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um den flüchtenden Wagen zu stoppen.

Rasante Flucht durch Palma

Gegen 4.30 Uhr fiel einer Streife der Nationalpolizei im Drogen-Viertel Son Banya ein kleiner Toyota auf, besetzt mit einem Mann und zwei jungen Frauen. Als die Beamten das Fahrzeug anhalten wollten, gab der Fahrer Gas und raste davon. Die Polizei nahm umgehend die Verfolgung auf.

Die wilde Flucht führte quer durch Palma: Von Son Banya ging es über Son Ferriol bis zum Krankenhaus Son Llàtzer. Doch der Fahrer drehte um und steuerte Richtung Innenstadt. Auf der Calle Aragón änderte er erneut die Richtung und raste über die alte Landstraße nach Bunyola ins Industriegebiet Son Castelló. Von dort ging es weiter durch Sa Indioteria und Son Cladera, bis der Toyota schließlich wieder auf die alte Bunyola-Straße zurückkehrte.

Die Nationalpolizei forderte rasch Verstärkung von der Lokalpolizei an. Als der Toyota erneut auf der alten Straße nach Bunyola unterwegs war, kam ihm ein Streifenwagen der Lokalpolizei entgegen. In einer scharfen Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in das Polizeifahrzeug.

Fahrer ohne Führerschein, Auto gestohlen

Wie durch ein Wunder blieben die beiden Lokalpolizisten unverletzt. Die Beamten der Nationalpolizei stürmten sofort zum Unfallort, um die Insassen des Toyotas festzunehmen. Im Wagen saßen zwei junge Frauen, beide unter 20 Jahre alt, und ein Mann mittleren Alters, der das Fahrzeug steuerte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus: Das Auto war gestohlen, und der Fahrer besaß keinen gültigen Führerschein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Flucht laufen weiter.