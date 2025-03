Großbrand in Port d'Alcúdia: Dreizehn Autos mitten in der Nacht abgefackelt

Im Südosten Mallorca hat sich in der Nacht zu Montag ein Großbrand ereignet. Dabei haben dreizehn Autos auf einem Parkplatz lichterloh gebrannt. Der Vorfall ereignete sich in dem beliebten Urlaubsort Port d'Alcúdia, in der Calle Mar i Estany, die unweit der Hafenpromenade liegt.

Wie die Lokalpolizei von Port d'Alcúdia bei Facebook mitteilt, wurde der Alarm um Mitternacht ausgelöst. Die Einsatzkräfte benötigten mehr als zwei Stunden, um die brennenden Autos zu löschen. Die meisten Fahrzeuge brannten dabei vollständig aus. Jetzt haben die Beamten Untersuchungen eingeleitet, un der Brandursache auf den Grund zu gehen. Dabei erhofft sich die Lokalpolizei von Port d'Alcúdia vor allem Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. "Wenn jemand sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, bitten wir um Kontaktaufnahme." Die Dienststelle ist telefonisch unter +34 971 54 50 66 oder per Mail unter policia@alcudia.net zu erreichen.