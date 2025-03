Millionen Fans im Internet: Musiker soll Frau auf Mallorca vergewaltigt haben

Ein Gericht in Palma de Mallorca ermittelt gegen den populären Musiker Yung Filly aus Großbritannien wegen einer angeblichen Vergewaltigung einer jungen Frau in Magaluf. Der britische Rapper wird derweil in Australien festgehalten, wo er sich wegen ähnlicher Straftaten verantworten muss. Der Vorfall in Magaluf, das zu Calvià gehört, soll auf den vergangenen Sommer zurückgehen und die Frau, die mutmaßlich vergewaltigt wurde, ebenfalls britischer Staatsangehörigkeit sein.

Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora aus Justizkreisen erfuhr, soll der sexuelle Übergriff in einem Hotel stattgefunden haben. Der Musiker, der mehr als drei Millionen Abonnenten auf TikTok und fast ebenso viele auf Instagram hat, lernte das Mädchen während seines Auftritts in einem bekannten Beach Club kennen. Am selben Tag trafen sie sich in einem Nachtclub in der Gegend. Dort, so die Version der jungen Frau, berührte er ihren Po. Das Mädchen ging mit einem Freund von Yung Filly weg, wo sie in einem Zimmer einvernehmlichen Sex hatten. Als die beiden fertig waren, betrat der Rapper das Zimmer und vergewaltigte die junge Frau.

Untersuchungsgericht beschäftigt sich jetzt mit dem Fall

Wochen später, zurück im Vereinigten Königreich, beschloss die junge Frau, den Vorfall zu melden. Die britischen Behörden informierten die Guardia Civil über den Vorfall, die die entsprechenden Ermittlungen durchführte und diese an ein Untersuchungsgericht in Palma weiterleitete, das bereits Ermittlungen zu der mutmaßlichen Vergewaltigung durchführt.

Der Richter musste die australischen Behörden um ein Rechtshilfeersuchen bitten, da sich Andrés Felipe Valencia Barrientos, wie Yung Filly mit bürgerlichem Namen heißt, in Australien aufhält, seitdem er im Oktober wegen ähnlicher Taten, wie sie in Magaluf begangen worden sein sollen, verhaftet wurde. Aktuell ist er dort auf Kaution frei, darf das Land aber nicht verlassen.

Vorfall in Australien ereignete sich vor Perth

Wegen Vorfällen, die sich während seiner Australien-Tournee ereignet haben sollen, muss sich der britische Rapper in vier Fällen wegen sexueller Penetration ohne Zustimmung und in drei Fällen wegen Körperverletzung verantworten. In der Anzeige, die zu seiner Verhaftung in Perth führte, wurde behauptet, dass der Künstler, der auch für seine Auftritte in BBC-Sendungen und seinen YouTube-Kanal bekannt ist, am 28. September nach einem Auftritt in einem Lokal in Hillarys, einem Küstenvorort der Stadt, eine Frau in den Zwanzigern in seinem Hotelzimmer sexuell angegriffen habe.

Yung Filly, der kolumbianische Wurzeln hat, plädierte vor einigen Tagen vor dem Magistratsgericht von Perth auf "nicht schuldig" in Bezug auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Im Juni wird er vor dem Oberbezirksgericht des Bundesstaates erscheinen müssen.