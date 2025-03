6000 Quadratmeter, sechs Stockwerke: Neues Schwimmbad in Palma steht kurz vor der Fertigstellung

Die Rückkehr einer Legende hat ein Datum: Das Rathaus von Palma de Mallorca hat sich den kommenden September als Monat für die Eröffnung der Anlage S'Aigo Dolça gesetzt. Das unter anderem als Schwimmbad genutzte Gebäude wird eine Fläche von fast 6000 Quadratmetern über sechs Stockwerke aufweisen. Das Budget beläuft sich auf 11,17 Millionen Euro. An dem Komplex wird seit 2022 gebaut.

Die Anlage, nur wenige Meter vom Paseo Marítimo entfernt im Viertel El Terreno gelegen, führt das Vermächtnis der historischen Schwimmbecken von Palma fort, von denen das S'Aigo Dolça ab seiner Einweihung in 1941 eines war. Bis zu seiner Aufgabe in den 70er Jahren beheimatete es das Hauptquartier des Schwimmclubs der Stadt, bevor dieser nach Son Hugo umzog. Der Komplex galt als Wiege des Palmesaner Schwimmsports.

Nach einem halben Jahrhundert Leerstand soll das S'Aigo Dolça nun einen Schritt in seiner Wiederbelebung als Knotenpunkt zwischen der neuen Hafenpromenade und der Umgebung der Plaza Gomila im Viertel machen. Die Arbeiten auf der Baustelle gehen planmäßig und zügig voran, um den Zeitplan der Stadtverwaltung von Palma einzuhalten, die die Anlage im Juli übergeben möchte.

Der fertige Komplex soll auch ein Restaurant enthalten. Neben einem Stockwerk mit zwei unterschiedlich großen Schwimmbecken – eines davon 25 Meter lang und zwölf Meter breit – sind drei Stockwerke für Parkplätze vorgesehen und zwei weitere für Mehrzweckräume, in denen man unterschiedliche Aktivitäten plant, hauptsächlich sportlicher Art.

Die Projektkosten werden zum Teil aus europäischen Fonds bezahlt, der Rest wird vom Inselrat und dem Rathaus von Palma bereitgestellt. Die Projektgemeinschaft Contratas Vilor ist mit den Arbeiten betraut, an deren Ende eine in sportlicher und sozialer Hinsicht in Palma revolutionäre Anlage erwartet wird. Bis zu ihrer Fertigstellung wird es mehrere Legislaturperioden gedauert haben.