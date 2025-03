Bausubstanz in Ordnung? Gemeinde auf Mallorca führt Gebäude-TÜV ein

Die Stadtverwaltung von Inca auf Mallorca geht ab sofort systematisch die Überprüfung älterer Gebäudebestände an. Wie das Rathaus mitteilte, werden in den kommenden Monaten Eigentümer von Immobilien, die zwischen 1900 und 1955 errichtet wurden, angeschrieben und aufgefordert, eine umfassende technische Gebäudebewertung vorzunehmen.

Für den zuständigen Stadtrat für Stadtentwicklung, Andreu Caballero, geht es bei dieser Maßnahme insbesondere um die Sicherheit der Bewohner und den Erhalt der Bausubstanz. „Mit zunehmendem Alter können Gebäude Schäden aufweisen, die die Stabilität und Nutzbarkeit beeinträchtigen." Die Hausbesitzer erhalten eine Frist von einem Jahr, um den sogenannten Gebäudeevaluierungsbericht (Informe de Evaluación del Edificio, IEE)einzureichen.

Die Überprüfung umfasst eine detaillierte Analyse der Bausubstanz, einschließlich Struktur, Fundament und Fassaden sowie der Barrierefreiheit. Sollte der Bericht gravierende Mängel aufzeigen, müssen die Eigentümer Sanierungsarbeiten durchführen. Bei Nichtbeachtung drohen laut MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" finanzielle Konsequenzen.: Die Stadtverwaltung wertet dies als Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeldverfahren geahndet werden kann.

Um Eigentümern die Umsetzung zu erleichtern, bietet die Stadt bereits Förderprogramme an. Dazu gehören Zuschüsse für die Fassadensanierung und die Restaurierung von Gebäuden im historischen Stadtkern. In den Jahren 2025 und 2026 sollen zudem Gebäude aus dem Zeitraum zwischen 1956 und 1965 in den Fokus rücken.