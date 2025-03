Mysteriöse Spiralen am Himmel über Mallorca und Deutschland gesichtet – das steckt dahinter

Mitten in der Nacht sind am Himmel über Mallorca blaue Spiralen gesichtet worden. Unter anderem konnte das Phänomen um kurz nach 21 Uhr rund um Artà im Osten der Insel beobachtet werden. Aber auch in vielen Städten Deutschland hat es Meldungen über die gleichen Sichtungen gegeben – unter anderem aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, aber auch Nordrhein-Westfalen.

Die bläulichen Spiralen waren nur für wenige Minuten am nächtlichen Himmel zu sehen, zogen dann ab und kamen nicht wieder. Dahinter stecken aber keine Außerirdischen oder UFOs, sondern eine Rakete von Elon Musk. Das erklärte Salvador Sánchez, Mitglied der Stiftung Institut für Astronomie und Astronautik auf Mallorca, der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Am Montagabend um 21 Uhr flog die blaue Spirale über den Himmel von Mallorca. Foto: Keith Leonel Ludueña Dieses Phänomen sei auf eine Falcon-9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk zurückzuführen. Diese habe Treibstoffgase ausgestoßen, die Gaswolke wiederum wurde von der Sonne angestrahlt und so zum Leuchten gebracht. So erschien sie blau am nächtlichen Himmel.