Verkehrte Welt: Regenzeit in Spanien und auf Mallorca, Frühling in Deutschland

Es passiert eher selten, dass das Wetter in Deutschland besser ist als das auf Mallorca. Doch in diesem März ist es oft eine verkehrte Welt gewesen: Denn während es in fast überall in Spanien und auf den Balearen sehr viel geregnet hat, erlebte die Menschen in der Bundesrepublik frühlingshaftes Wetter. Die offizielle Bilanz spricht für sich, weil es in weiten Teilen Spaniens so viel geregnet wie noch nie zuvor. In Madrid war es mit über 230 Litern pro Quadratmeter sogar der nasseste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen, berichtet Wetter Online.

Auch die Temperaturen verhalten sich schon seit geraumer Zeit ähnlich. Oft ist es in der Bundesrepublik milder als auf dem Festland oder den Inseln. Das liege an einem sogenannten Höhentrog, eine "Art Ausbuchtung in der Wetterkarte", erklären die Experten von Wetter Online. "Diese reicht derzeit weit nach Süden und führt kalte Polarluft nach Südeuropa und Nordafrika."

Auch an der aktuellen Wetterlage auf Mallorca macht sich das nach wie vor bemerkbar. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind nur zwei Grad in Escorca und drei Grad in Lluc gemessen worden. Mit 12 Grad war es in Palma de Mallorca am wärmsten. Laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, werden auch am Dienstag ergiebige Regenfälle erwartet.

Warnstufe Gelb wegen Starkregens am Dienstag

Deshalb gilt am Dienstag von 12 bis 18 Uhr die Wetterwarnstufe Gelb für die Inselmitte, aber auch Südosten, Osten sowie Südwesten und Süden Mallorcas. In einer Stunde kann bis zu 20 mm Regen pro Quadratmeter fallen und auch Gewitter sind vorhergesagt. Dazu werden Topwerte bis 17 Grad erreicht, doch liegen die gefühlten Temperaturen bei den nasskalten Verhältnissen deutlich darunter.

Am Mittwoch wird es wohl ein wenig milder, stellenweise können bis 20 Grad erreicht werden. Doch das regnerische und unbeständige Wetter setzt sich auf Mallorca erst einmal fort. Voraussichtlich wird am Freitag der freundlichste Tag der Woche erwartet. Am Wochenende hingegen kann es in hohen Lagen des Tramuntana-Gebirges schon wieder schneien.